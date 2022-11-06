مرسيدس تفتح باب الحجز على سيارتها الكهربائية eqs

فتحت مرسيدس أبواب الحجز رسمياً على سيارتها الكهربائية الجديدة التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات EQS SUV بأسعار تبدأ من 129,170 جنيه إسترليني (146,963) دولار.تعتبر سيارة مرسيدس EQS موديل 2023 منافسة لسيارتي Audi E-tron و BMW iX، وتأتي لتعزيز أسطول الشركة الألمانية المتنامي بسرعة من السيارات الكهربائية، وتعتمد السيارة على نفس منصة هندسة المركبات الكهربائية (EVA) مثل سياراتي السيدان مرسيدس EQS و مرسيدس EQE.

تتوفر مرسيدس EQS موديل 2023 بخيارين من المحركات، كلاهما مع دفع رباعي، ينتج الطرز الأول 355 حصانًا و 419 رطلاً قدمًا من عزم الدوران، بينما يتصدر الطراز EQS 580 4Matic القائمة بقوة 536 حصانًا و 632 رطلاً قدم من عزم الدوران.

يستفيد كلا الطرازين من نفس البطارية التي تبلغ 108.4 كيلو وات في الساعة، والتي توفر مدى يصل إلى 364 ميلاً بشحنة واحدة فقط.

يمكن للسائقين أيضًا الاختيار من بين مستويين من المواصفات بدءًا من AMG Line Premium Plus، والذي يشتمل على مقصورة داخلية من جلد نابا الأسود، ونظام الشاشة الفائق بثلاث شاشات للشركة، وأحدث جيل من نظام MBUX، وشحن لاسلكي للهاتف، وشاشة رأسية.

تأتي أعلى المواصفات Business Class بسعر يبدأ من 143,495 جنيه إسترليني (163,261 دولار) ، والتي تضيف جلد نابا البيج ماكياتو ، وخشب سطح السفينة ، والترفيه الخلفي ، وشاشة عرض معززة متطورة وحزمة راحة.

تعتبر البطارية المستخدمة هي نفس وحدة الليثيوم أيون المستخدمة في EQS سيدان، تقع داخل أرضية السيارة لمنح سيارة الدفع الرباعي الفاخرة أرضية مسطحة.