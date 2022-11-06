مرسيدس تفتح باب الحجز على سيارتها الكهربائية eqs
آخر تحديث GMT11:34:45
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » سيارات عاجل

مرسيدس تفتح باب الحجز على سيارتها الكهربائية EQS

العرب اليوم -

العرب اليوم - مرسيدس تفتح باب الحجز على سيارتها الكهربائية EQS

مرسيدس
واشنطن- العرب اليوم

فتحت مرسيدس أبواب الحجز رسمياً على سيارتها الكهربائية الجديدة التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات EQS SUV بأسعار تبدأ من 129,170 جنيه إسترليني (146,963) دولار.تعتبر سيارة مرسيدس EQS موديل 2023 منافسة لسيارتي Audi E-tron و BMW iX، وتأتي لتعزيز أسطول الشركة الألمانية المتنامي بسرعة من السيارات الكهربائية، وتعتمد السيارة على نفس منصة هندسة المركبات الكهربائية (EVA) مثل سياراتي السيدان مرسيدس EQS و مرسيدس EQE.

تتوفر مرسيدس EQS موديل 2023 بخيارين من المحركات، كلاهما مع دفع رباعي، ينتج الطرز الأول 355 حصانًا و 419 رطلاً قدمًا من عزم الدوران، بينما يتصدر الطراز EQS 580 4Matic القائمة بقوة 536 حصانًا و 632 رطلاً قدم من عزم الدوران.

يستفيد كلا الطرازين من نفس البطارية التي تبلغ 108.4 كيلو وات في الساعة، والتي توفر مدى يصل إلى 364 ميلاً بشحنة واحدة فقط.

يمكن للسائقين أيضًا الاختيار من بين مستويين من المواصفات بدءًا من AMG Line Premium Plus، والذي يشتمل على مقصورة داخلية من جلد نابا الأسود، ونظام الشاشة الفائق بثلاث شاشات للشركة، وأحدث جيل من نظام MBUX، وشحن لاسلكي للهاتف، وشاشة رأسية.

تأتي أعلى المواصفات Business Class بسعر يبدأ من 143,495 جنيه إسترليني (163,261 دولار) ، والتي تضيف جلد نابا البيج ماكياتو ، وخشب سطح السفينة ، والترفيه الخلفي ، وشاشة عرض معززة متطورة وحزمة راحة.

تعتبر البطارية المستخدمة هي نفس وحدة الليثيوم أيون المستخدمة في EQS سيدان، تقع داخل أرضية السيارة لمنح سيارة الدفع الرباعي الفاخرة أرضية مسطحة.

سيارات عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مرسيدس تفتح باب الحجز على سيارتها الكهربائية eqs مرسيدس تفتح باب الحجز على سيارتها الكهربائية eqs



أخبار ذات صلة

GMT 23:30 2022 الثلاثاء ,18 تشرين الأول / أكتوبر

تطورات جديدة بشأن إعفاء سيارات المصريين من الجمارك
العرب اليوم - تطورات جديدة بشأن إعفاء سيارات المصريين من الجمارك

GMT 07:04 2022 الأحد ,08 أيار / مايو

تويوتا تعتزم استثمار 624 مليون دولار في تصنيع أجزاء للمركبات الكهربائية
العرب اليوم - تويوتا تعتزم استثمار 624 مليون دولار في تصنيع أجزاء للمركبات الكهربائية

GMT 07:35 2022 الأربعاء ,20 إبريل / نيسان

"تسلا" تطلب من العاملين الأكل والنوم على أرضية المصنع مقابل عائد 63 دولاراً في اليوم
العرب اليوم - "تسلا" تطلب من العاملين الأكل والنوم على أرضية المصنع مقابل عائد 63 دولاراً في اليوم

GMT 21:49 2022 الثلاثاء ,05 إبريل / نيسان

سكودا تكشف "إينياك كوبيه آي في" الكهربائية
العرب اليوم - سكودا تكشف "إينياك كوبيه آي في" الكهربائية

GMT 21:45 2022 الثلاثاء ,05 إبريل / نيسان

تأجيل معرض بكين للسيارات بسبب كوفيد-19 لأجل غير مسمى
العرب اليوم - تأجيل معرض بكين للسيارات بسبب كوفيد-19 لأجل غير مسمى

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

رحمة رياض تتألق في إطلالة ملائكية باللون الأبيض

بغداد - العرب اليوم

أطلت المطربة العراقية رحمة رياض على متابعيها في ظهور جديد بإطلالة بيضاء في أحدث ظهور، وخطف ظهور رحمة رياض بالأبيض الناصع أنظار جميع الحاضرين، وهو لوك اعتمدته في إطلالات أخرى سابقة، فالمطربة العراقية صاحبة الصوت الطربي المميز، أطلت على جمهورها ومتابعيها بإطلالة بيضاء من على مدرج خورفكان في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وجاءت الطلة أنيقة ناعمة بالأبيض الناصع من توقيع Khaled & Marwan، بستايل بنطلون طويل واسع، نسقته مع بلوزة بنفس اللون، بتصميم مغلق عند الياقة مع أسلوب الأكمام الطويلة، وتميز تصميمها أيضًا بتطريزات مرصعة باللون الفضي عند منطقة العنق والصدر وحتى الأكتاف. رحمة رياض حالفها التوفيق في تنسيق إطلالتها البيضاء الأنيقة، حيث اختارت حذاء بكعب مرصع باللون الفضي اللامع، والتي جاءت متناسقة مع نفس الحبيبات ا...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 06:30 2022 الثلاثاء ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

فساتين سهرة أنيقة وفاخرة من وحي دانييلا رحمة
العرب اليوم - فساتين سهرة أنيقة وفاخرة من وحي دانييلا رحمة

GMT 05:56 2022 الثلاثاء ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

أجمل المدن السياحية في أسبانيا المناسبة للعطلات الخريفية
العرب اليوم - أجمل المدن السياحية في أسبانيا المناسبة للعطلات الخريفية

GMT 06:04 2022 الخميس ,03 تشرين الثاني / نوفمبر

نصائح في الديكور لغرف نوم الأطفال المشتركة
العرب اليوم - نصائح في الديكور لغرف نوم الأطفال المشتركة

GMT 15:48 2022 الأحد ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

الرئيس السيسي يؤكد أن العالم يواجه أخطاراً مناخية وجودية تتطلب تحركاً سريعاً
العرب اليوم - الرئيس السيسي يؤكد أن العالم يواجه أخطاراً مناخية وجودية تتطلب تحركاً سريعاً

GMT 19:57 2022 الإثنين ,31 تشرين الأول / أكتوبر

اليمن تخاطب لبنان رسميًا لإغلاق قنوات الحوثي لنشرها أفكار متطرفة
العرب اليوم - اليمن تخاطب لبنان رسميًا لإغلاق قنوات الحوثي لنشرها أفكار متطرفة

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 10:14 2018 الجمعة ,06 إبريل / نيسان

طفل يغتصب فتاة صغيرة في أحد الحقول في آيرلندا
العرب اليوم - طفل يغتصب فتاة صغيرة في أحد الحقول في آيرلندا

GMT 21:03 2022 السبت ,22 تشرين الأول / أكتوبر

الأكل المتأخر"كلمة السر" في زيادة الوزن والإصابة بالسكري
العرب اليوم - الأكل المتأخر"كلمة السر" في زيادة الوزن والإصابة بالسكري

GMT 05:57 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج العذراء 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج العذراء 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 20:41 2019 الجمعة ,14 حزيران / يونيو

"الفار المكار"..
العرب اليوم - "الفار المكار"..

GMT 05:39 2021 الأربعاء ,29 كانون الأول / ديسمبر

أداة رخيصة للعرض!
العرب اليوم - أداة رخيصة للعرض!

GMT 06:01 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الميزان 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج الميزان 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 15:38 2022 الخميس ,03 آذار/ مارس

الطلاق التعسفي
العرب اليوم - الطلاق التعسفي

GMT 10:09 2022 السبت ,01 تشرين الأول / أكتوبر

خمسة أسباب شائعة لاحمرار العين
العرب اليوم - خمسة أسباب شائعة لاحمرار العين

GMT 11:14 2018 الأحد ,02 كانون الأول / ديسمبر

انتعاش سوق الأوراق المالية الروسية
العرب اليوم - انتعاش سوق الأوراق المالية الروسية

GMT 17:18 2018 الجمعة ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

تقرير يوضّح أسرارًا عن دعم أميركا لصدام حسين منذ العام 1963
العرب اليوم - تقرير يوضّح أسرارًا عن دعم أميركا لصدام حسين منذ العام 1963

GMT 00:58 2017 الأحد ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

الحريري في باريس بشروط سعودية وسيعود لـ"لبنان" الأربعاء المقبل
العرب اليوم - الحريري في باريس بشروط سعودية وسيعود لـ"لبنان" الأربعاء المقبل

GMT 01:54 2017 الأحد ,05 آذار/ مارس

"أوميغا 3" الدهنية تقلّل الأضرار الناجمة عن تلوّث الهواء
العرب اليوم - "أوميغا 3" الدهنية تقلّل الأضرار الناجمة عن تلوّث الهواء

GMT 22:07 2018 الإثنين ,17 كانون الأول / ديسمبر

هواوي تطلق إعلان تشويقي ل "Nova 4" باللون الأحمر المتدرج
العرب اليوم - هواوي تطلق إعلان تشويقي ل "Nova 4" باللون الأحمر المتدرج

GMT 14:30 2018 الأربعاء ,05 كانون الأول / ديسمبر

ريال مدريد الإسباني وراء تأجيل تجديد إيدين هازارد لتشيلسي
العرب اليوم - ريال مدريد الإسباني وراء تأجيل تجديد إيدين هازارد لتشيلسي

GMT 06:43 2018 الأربعاء ,05 كانون الأول / ديسمبر

أقراط مناسبة للسهرات من النجمات العالميات لإطلالة جذّابة
العرب اليوم - أقراط مناسبة للسهرات من النجمات العالميات لإطلالة جذّابة

GMT 01:11 2018 الثلاثاء ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

خالد سرحان ينتهي مِن فيلم "يوم مصري" وينتظر عرضه
العرب اليوم - خالد سرحان ينتهي مِن فيلم "يوم مصري" وينتظر عرضه

GMT 10:09 2018 الأحد ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

العامري فاروق ينفي وجود خلاف بينه وبين محمود الخطيب
العرب اليوم - العامري فاروق ينفي وجود خلاف بينه وبين محمود الخطيب

GMT 17:05 2018 الجمعة ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

انتظام الدوليين في تدريبات الأهلي السعودي قبل ديربي جدة
العرب اليوم - انتظام الدوليين في تدريبات الأهلي السعودي قبل ديربي جدة

GMT 16:36 2018 الأربعاء ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

أمينة العوني تُطلق مهرجان "ملكة جمال السندريلا" في المغرب
العرب اليوم - أمينة العوني تُطلق مهرجان "ملكة جمال السندريلا" في المغرب

GMT 16:11 2018 الخميس ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

ترشيح الأرجنتيني فرانك كوديلكا لتدريب "النصر" خلفًا لكارينيو
العرب اليوم - ترشيح الأرجنتيني فرانك كوديلكا لتدريب "النصر" خلفًا لكارينيو

GMT 14:56 2018 الأحد ,14 تشرين الأول / أكتوبر

مصطفى خاطر يُعلن تعاقده على بطولة عمل درامي جديد
العرب اليوم - مصطفى خاطر يُعلن تعاقده على بطولة عمل درامي جديد

GMT 17:52 2018 الأربعاء ,10 تشرين الأول / أكتوبر

كاظم يشير إلى أهمية الاستفادة من مباراتهم أمام الأرجنتين والسعودية
العرب اليوم - كاظم يشير إلى أهمية الاستفادة من مباراتهم أمام الأرجنتين والسعودية
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab