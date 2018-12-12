مرسيدس e350 كوبيه وكابروليه يصلان السوق الأنجليزي بقوة 300 حصان

بدأت مرسيدس في تلقي طلبات الحجز على سيارتها E350 كوبيه وكابروليه موديلي 2019 وهي الموديلات التي تأتي بنظام دفع هجين محدود بقوة 48 فولت. وتجمع السيارة بين محرك رباعي الاسطوانات سعة 2 لتر بنزين ونظام EQ الهايبرد مع مولد مدمج ونظام كهربائي بقوة 48 فولت ويضيف نظام زيادة القوة EQ قرابة 14 حصان لقوة السيارة الاجمالية التي تصل الي 299 حصان وعزم دوران 400 نيوتن متر.

ويقترن بنظام الدفع الهايبرد ناقل حركة جي تروينك بلس 9 سرعات وهو ما يمكن السيارة من التسارع في 5.9 ثانية للنسخة الكوبيه و6.1 ثانية للنسخة المكشوفة للوصول الي 100 كم في الساعة وهذا المحرك يتوفر بصورة حصرية للسوق الانجليزي في عائلة سيارات E-Class.

وتحقق السايرة استهلاك للوقود 6.9 لتر لكل 100 كم وانبعاثات كربونية 158 جمكم للكوبيه ويصل معدل الانبعاثات في النسخة المكشوفة الي 163 جمكم. وتشمل التجهيزات القياسية في السيارة شاشة للعدادات الرقمية 12.3 بوصة في لوحة القيادة ومساعد البقع العمياء وعتبات أبواب مضيئة وعجلات ألومنيوم 19 بوصة ومقاعد أمامية قابلة للتعديل بصورة كهربائية وللتسخين وزجاج معتم واضاءة داخلية محيطية وتطعيمات خشبية داخلية وفرش جلدي للسيارة.

كما يتوفر للسيارة باقة بريميوم بلس الاختيارية التي تضيف نظام صوتي برومستر ونظام فتح وتشغيل السيارة بدون محرك وفتحة سقف بانورامية ويبدأ بيع السيارة في السوق الانجليزي في ربيع عام 2019.