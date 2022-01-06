هوندا ايليسون سيارة عائلية تجمع بين الأناقة والرفاهية
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هوندا ايليسون سيارة عائلية تجمع بين الأناقة والرفاهية

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العرب اليوم - هوندا ايليسون سيارة عائلية تجمع بين الأناقة والرفاهية

هوندا ايليسون سيارة عائلية
طوكيو - العرب اليوم

كشفت هوندا اليابانية عن سيارة Elysion الجديدة التي طورتها لتكون من بين أفضل المركبات العائلية التي تجتمع فيها مواصفات الرفاهية والتطور.  وحصلت هذه السيارة على هيكل ميني فان أنيق التصميم بطول 4 أمتار و95 سنتيمترا، زوّد من الخارج بمصابيح متطورة تعمل بأحدث تقنيات LED، وببابين جانبيين منزلقين يسهلان حركة دخول وخروج الركاب من السيارة، كما جهزت هذه الأبواب بشرائط لمسية تجعل عملية فتحها سهلة ومميزة، فضلا عن نظام الركن الذاتي دون تدخل السائق.   

سيارة هوندا ايليسون العائليةسيارة هوندا ايليسون العائلية  وصممت هذه السيارة من الداخل لتوفر لركابها أكبر قدر من الراحة والرفاهية، إذ جهزت بـ 3 صفوف من المقاعد الجلدية العريضة والمريحة، وحصل الركاب في كل صف على شاشة لمسية متطورة لعرض الأقلام والفيديوهات أو مشاهدة قنوات التلفاز، كما زود سقف المركبة بفتحتين بانوراميتين كبيرتين تمنحان الركاب شعورا مميزا بالراحة أثناء التنقل.  

سيارة هوندا تكنولوجيا عالية  وزودت هوندا هذه السيارة بوسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، كما جهزتها بنظام النقطة العمياء لتفادي الاصطدام بالمركبات الأخرى على الطرقات، وأنظمة للحفاظ على المسار على الطرق السريعة، إضافة إلى تجهيزها بحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية لركنها بشكل سلس وآمن.  وستطرح هذه السيارة بمحركات بسعة 2.4 ليتر بعزم 175 حصانا، ومحركات بسعة 2.0 ليتر بعزم 145 حصانا، وعلب سرعة ميكانيكية متطورة، تمكنها جميعا من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 5.9 ثانية.

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هوندا ايليسون سيارة عائلية تجمع بين الأناقة والرفاهية هوندا ايليسون سيارة عائلية تجمع بين الأناقة والرفاهية



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