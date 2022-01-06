العثور على سيارة جيمس بوند بعد 25 سنة من سرقتها

عد ما يقرب من 25 عامًا، تم العثور على سيارة أستون مارتن تقدر قيمتها بأكثر من 25 مليون دولار، والتي تم استخدامها أثناء تصوير فيلم جيمس بوند "جولد فينجر". ووفقًا لموقع "screenrant" تعتبر سيارة أستون مارتن مرادفة لبوند بعد ظهوره لأول مرة في" جولدن فينجر" في عام 1964، وتضمنت معظم أفلام بوند اللاحقة بخلاف تلك التي قام ببطولتها روجر مور تكرارات مختلفة للسيارة الرياضية الشهيرة. حتى في فيلم "Skyfall" والجزء الأخير "No Time To Die" أعادوا طراز DB5 الأصلي الذي اشتهر به شون كونري.