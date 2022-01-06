كشفت "جنرال موتورز" خلال معرض التكنولوجيا "سي إي إس" عن نموذج أولي لسيارة كهربائية ذاتية القيادة تابعة للعلامة التجارية الفخمة "كاديلاك". وتستوعب السيارة الجديدة "إينرسبيس"InnerSpace راكبين فقط، وهي جزءًا من محفظة "هالو كونسبت" الخاصة بـ "كاديلاك" التي طرحتها منذ عام مضى. وتضم "إينرسبيس" شاشة "ليد" بانورامية كبيرة تتيح للركاب التفاعل مع وظائف السيارة، وتقدم كل شيء بدءًا من خدمات الواقع المعزز إلى الترفيه.