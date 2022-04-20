سيطلب من عمال شركة تسلا في منشأة صناعة السيارات في شنغهاي النوم على أرضية المصنع، إذ تستأنف شركة السيارات الكهربائية الإنتاج بعد توقف دام 3 أسابيع.وقالت مصادر لوكالة "بلومبرغ"، إن الموقع سيعمل وفقاً لنظام يعرف باسم "الحلقة المغلقة"، من أجل تجنب المزيد من عمليات الإغلاق وسط سياسة عدم التسامح المطلق في الصين مع فيروس كورونا، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

وأرسلت شركة صناعة السيارات الكهربائية إلى عمالها مذكرة توضح بالتفصيل كيفية عمل النظام، والتي حصلت عليها "بلومبرغ"، والتي قالت إن "تسلا" ستزود العمال بحقيبة نوم وفراش وستخصص جزءاً من أرضية المصنع لاستخدامه كمكان للنوم.

وذكرت شركة تسلا في المذكرة أنه ستكون هناك أيضاً مساحات للاستحمام والطعام والترفيه، لكن الشركة لاتزال في طور الإعداد.كما وضعت "تسلا" أيضاً خططاً لفحوصات درجة الحرارة واختبار "كوفيد-19" للعمال، وفقاً للمذكرة.

وستمنح تسلا العمال بدلاً للطعام يبلغ حوالي 63 دولاراً في اليوم، على الرغم من أن المبلغ قد يتغير اعتماداً على حالة العامل في الشركة، وفقاً لما ذكرته مصادر "بلومبرغ".واستأنف العمال الوافدون العمل يوم الإثنين، ومن المتوقع أن يظلوا في نظام الحلقة المغلقة حتى 1 مايو تقريباً.