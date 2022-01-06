ظل موضوع ما يجب فعله بالمركبات الكهربائية بعد انتهاء عمرها من الموضوعات التي تحظى باهتمام كبير من العالم وهو ما دفع شركة ”هيونداي“ الكورية الجنوبية لصناعة السيارات إلى طرح مفهوم جديد لإعادة التدوير، حيث قامت بتحويل سيارة كهربائية تجريبية من المقرر طرحها قريباً من طراز ”Ioniq 5“ إلى جهاز يعمل على تنقية الهواء باستخدام أجزاء السيارة. هيونداي تقود إعادة تدوير جديده للسيارات الكهربائية طراز ”Ioniq 5“ إلى جهاز يعمل على تنقية الهواء باستخدام أجزاء السيارة مع تزايد شعبية السيارات الكهربائية، أدت حقيقة أن هيكلها من حيث الأساس أكثر نظافة من الناحية الكربونية من هيكل سيارات الاحتراق الداخلي إلى مخاوف بشأن ما يحدث مع جميع المركبات الكهربائية بعد حين. اقترح المصنعون، بما في ذلك هيونداي، مجموعة متنوعة من الحياة الثانية لهذه النوعية من السيارات. في حين اقترح البعض الذهاب إلى المسار العملي، لاعادة التدوير مباشرة، اقترح البعض الآخر حلولًا أكثر تكلفة.

ونشرت الشركة مقطع فيديو ترويجياً عبر قناتها الرسمية علي موقع ”يوتيوب“، يظهر سيارة ”Ioniq 5“ الكهربائية ذات الدفع الرباعي، وهي متوقفة عن العمل، وبدلاً من أن تسلك الشركة طرق التخريد التقليدية، فقد حولت السيارة إلى جهاز لتنقية الهواء. وأظهر الفيديو أيضاً أجزاء من السيارة الكهربائية يتم تعطيلها واحدة تلو الأخرى، وبعد ذلك يتم تصميم جهاز تنقية الهواء. ووفقاً لما ورد، فإن النموذج ”خضع لاختبارات عديدة لضمان السلامة“، كما يشير الفيديو إلى أنه على مدار عام كامل، تم استخدام السيارة لعدة اختبارات مثل نظام التنبيه الصوتي للسيارة، وتنظيم ضوضاء المارة، وغيرهما من الاختبارات.