غفوة سائق أثناء قيادة السيارة تكلفه 400 ألف دولار بعدما صدم 4 سيارات فيراري

قيادة السيارة تضع مسؤولية كبيرة على عاتق السائق ، حيث يجب على سائقي المركبات الانتباه دائماً لحركة المشاة والسيارات من حولهم ، ومن الأفضل دائماً أن لا تقود سيارتك إذا كنت تشعر بالنعاس أو التعب الشديد لأن أخطاء القيادة قد تتسبب بنتائج كارثية.

هذا ما تعلمه السائق ا ( لين تشين جيانغ) من تايوان ولكن بعد فوات الأوان .

بدأت القصة عندما وصل الشاب والذي يسكن في مدينة (تايبي الجديدة) إلى بيته الساعة الثالثة فجراً بعد يوم طويل في المطعم الذي يعمل فيه ، ليجد امه مريضة وبحاجة إلى المساعدة لتوصيل طلبية لأحد الزبائن ، حيث تمتلك والدته محلا صغيراً لصنع البخور ، وبالطبع فقد كان على (لين) قيادة السيارة لمساعدة أمه المريضة وتوصيل الطلبية .

وحوالي الساعة 5:40 دقيقة صباحاً يبدو أن (لين) المتعب من العمل طوال الليل ، استسلم للنعاس أثناء قيادته السيارة واصطدم بأربعة من سيارات فيراري المركونة على جانب الطريق ، ووفقا لما جاء في تقارير إخبارية فم يصب أحد جراء الحادث حيث كان مالكو السيارات يقفون بجانب سياراتهم ، إلا أن سيارتي فيراري تعرضتا لأضرار بليغة وكذلك مركبة ميتسوبيشي فريكا التي يقودها (لين) .