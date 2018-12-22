صدق أو لا تصدق، عندما يقتني الأثرياء، أو بوصف أكثر دقة، "أصحاب الثراء الفاحش"، سيارات باهظة الثمن بعضها يصل إلى بضعة مئات من الآلاف ومنها ما يصل ثمنه إلى خانة الأصفار الستة – المليون - فإنهم لا يكتفون فقط بشرائها واقتنائها، بل يفكرون بكيفية الحفاظ عليها و"تخزينها" في أماكن خاصة للغاية، تكلفهم أيضاً مبالغ كبيرة.

ومؤخراً، نشر موقع "بلومبرغ" الشهير، تقريراً أكد من خلاله أن هؤلاء الأثرياء "جداً"، يقومون بتخزين سياراتهم الباهظة، في أماكن ومخازن خاصة للغاية، بإمكانها أن تتحمل أعتى الظروف والمشاكل والتحديات، حتى أنها تتحمل الزلازل العنيفة التي تصل إلى أقصى درجات مقياس "ريختر"، وذلك من خلال الإستثمار في بناء هذه المخازن.

وتابع الموقع العالمي في هذا الشأن، أن من أشهر الأمثلة على هؤلاء، هو الملياردير الشهير "مات فاراه"، وهو أحد هواة تجميع السيارات الباهظة والـ"سوبر كار"، والذي بدأ مؤخراً ببناء مرآب ضخم بمساحة تصل لحوالي 1300 متراً مربعاً في غرب مدينة "لوس أنجلوس" في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك حتى يحتوي قرابة الـ 140 سيارة فاخرة، والجدير بالذكر أن ليس جميع هذه السيارات مملوكين له، إذا أنه ينوي تأجير مواقف الركن في مخزنه الخاص هذا، بقرابة الـ1000 دولار أمريكي في الشهر الواحد، أي ما يقارب 3 آلاف و750 ريال سعودي، وهذا بالمتوسط، أي أن السعر قد يزيد عن ذلك بكثير.