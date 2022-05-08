تويوتا تعتزم استثمار 624 مليون دولار في تصنيع أجزاء للمركبات الكهربائية
آخر تحديث GMT08:41:19
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » سيارات عاجل

تويوتا تعتزم استثمار 624 مليون دولار في تصنيع أجزاء للمركبات الكهربائية

العرب اليوم -

العرب اليوم - تويوتا تعتزم استثمار 624 مليون دولار في تصنيع أجزاء للمركبات الكهربائية

تويوتا
طوكيو - العرب اليوم

تعتزم مجموعة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات استثمار 48 مليار روبية (624 مليون دولار) في تصنيع مكونات السيارات الكهربائية في الهند، في إطار مساعي الشركة لتحييد الكربون بحلول عام 2050.  ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان للمجموعة أن شركتي "تويوتا كيرلوسكار موتور" و"تويوتا كيرلوسكار أوتو بارتس" وقعتا مذكرة تفاهم مع ولاية كارناتاكا جنوبي الهند لاستثمار 41 مليار روبية. وسوف يأتي باقي الاستثمارات من شركة "تويوتا اندستريز إنجاين إنديا". 

وتسعى تويوتا إلى توفيق أهدافها الخضراء مع طموحات الهند للتحول إلى مركز صناعي، على الرغم من أن التحول إلى النقل النظيف في الدولة الواقعة في جنوب آسيا أبطأ من دول أخرى مثل الصين والولايات المتحدة.  ويشار إلى أن ارتفاع الأسعار ونقص الخيارات في الطرز الكهربائية ومحطات الشحن غير الكافية هي عوامل أبطأت تبني المركبات التي تعمل بالبطاريات في الهند.  وتتوقع وكالة التصنيف "كريسيل" أنه يمكن لشركات صناعة السيارات الهندية تحقيق إيرادات تبلغ 20 مليار دولار من السيارات الكهربائية من الآن وحتى العام المالي 2026.  ووفقا لوحدة "بلومبرج إن إي إف" للأبحاث، فإنه بحلول عام 2040، سوف تمثل السيارات الكهربائية 53% من مبيعات السيارات الجديدة في الهند، مقارنة بـ77% في الصين.

سيارات عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تويوتا تعتزم استثمار 624 مليون دولار في تصنيع أجزاء للمركبات الكهربائية تويوتا تعتزم استثمار 624 مليون دولار في تصنيع أجزاء للمركبات الكهربائية



أخبار ذات صلة

GMT 07:35 2022 الأربعاء ,20 إبريل / نيسان

"تسلا" تطلب من العاملين الأكل والنوم على أرضية المصنع مقابل عائد 63 دولاراً في اليوم
العرب اليوم - "تسلا" تطلب من العاملين الأكل والنوم على أرضية المصنع مقابل عائد 63 دولاراً في اليوم

GMT 21:49 2022 الثلاثاء ,05 إبريل / نيسان

سكودا تكشف "إينياك كوبيه آي في" الكهربائية
العرب اليوم - سكودا تكشف "إينياك كوبيه آي في" الكهربائية

GMT 21:45 2022 الثلاثاء ,05 إبريل / نيسان

تأجيل معرض بكين للسيارات بسبب كوفيد-19 لأجل غير مسمى
العرب اليوم - تأجيل معرض بكين للسيارات بسبب كوفيد-19 لأجل غير مسمى

GMT 21:42 2022 الثلاثاء ,05 إبريل / نيسان

بنتلي تعلن عن تحولها إلى إنتاج السيارات الكهربائية بدءاً من 2025
العرب اليوم - بنتلي تعلن عن تحولها إلى إنتاج السيارات الكهربائية بدءاً من 2025

GMT 21:40 2022 الثلاثاء ,05 إبريل / نيسان

تويوتا تكشف عن كورولا GR. بفئتيها
العرب اليوم - تويوتا تكشف عن كورولا GR. بفئتيها

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

شيرين عبدالوهاب بإطلالات جذابة باللون الأسود

القاهرة - العرب اليوم

تألقت الفنانة المصرية، شيرين عبدالوهاب، في حفلها الأخيرة بإمارة أبوظبي بمناسبة عيد الفطر، بإطلالة جذابة اعتمدت اللون الأسود، لكن هذه ليست الإطلالة الوحيدة بهذا اللون لشيرين خلال الفترة الأخيرة، فقد سيطر الأسود على معظم إطلالاتها التي ظهرت بها منذ إعلان انفصالها عن الفنان حسام حبيب. في هذا التقرير، سوف نرصد آخر إطلالات النجمة شيرين عبدالوهاب باللون الأسود، وكيف بدت فيها؟ 1. حفل أبوظبي: بدت شيرين بفستان يشبه العباية الخليجية باللون الأسود، مصنوع من طبقتين واحدة بالأسود السادة وأخرى فوقها من الشيفون الشفاف، ومليء بتطريزات من الفصوص الفضية اللامعة، كما أنها اعتمدت إكسسوارات مناسبة مع العباية فقد اختارت قرطاً طويلاً يتدلى من أذنيها ومرصعاً بالألماس. 2. حفل الكويت: منذ أكثر من شهر، خطفت شيرين عبدالوهاب الأنظار بإطلالتها الغ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 05:15 2022 الأحد ,08 أيار / مايو

إطلالات رقيقة من وحي النجمات في العيد
العرب اليوم - إطلالات رقيقة من وحي النجمات في العيد

GMT 01:31 2022 السبت ,07 أيار / مايو

جزر فيجي أبرز الأماكن السياحية لعُشاق المَناظر الطبيعية
العرب اليوم - جزر فيجي أبرز الأماكن السياحية لعُشاق المَناظر الطبيعية

GMT 05:42 2022 الأحد ,08 أيار / مايو

لمسات إضافية لجعل المطبخ الأبيض العصري أكثر جمالاً
العرب اليوم - لمسات إضافية لجعل المطبخ الأبيض العصري أكثر جمالاً

GMT 03:04 2022 الأحد ,08 أيار / مايو

بايدن غاضب من تسريبات قد «تورط» بلاده في حرب مع روسيا
العرب اليوم - بايدن غاضب من تسريبات قد «تورط» بلاده في حرب مع روسيا

GMT 13:22 2022 السبت ,07 أيار / مايو

إحباط هجوم إرهابي بالمتفجرات ضد صحافيين روس في برلين
العرب اليوم - إحباط هجوم إرهابي بالمتفجرات ضد صحافيين روس في برلين

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 18:01 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية
العرب اليوم - 5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية

GMT 02:10 2016 الثلاثاء ,24 أيار / مايو

هبة قطب تكشف حقيقية الخرافات عن طول العضوالذكري
العرب اليوم - هبة قطب تكشف حقيقية الخرافات عن طول العضوالذكري

GMT 01:50 2015 الأربعاء ,16 كانون الأول / ديسمبر

زينب مهدي توضح مخاطر عدم إشباع الزوج لرغبات زوجته الجنسية
العرب اليوم - زينب مهدي توضح مخاطر عدم إشباع الزوج لرغبات زوجته الجنسية

GMT 17:53 2015 الثلاثاء ,13 تشرين الأول / أكتوبر

فوائد زيت اللافندر لإزالة التوتر العصبي
العرب اليوم - فوائد زيت اللافندر لإزالة التوتر العصبي

GMT 03:27 2020 الأحد ,09 آب / أغسطس

لمياء عاصي تؤكّد أن الاقتصاد السوري سيتأثر بكارثة مرفأ بيروت
العرب اليوم - لمياء عاصي تؤكّد أن الاقتصاد السوري سيتأثر بكارثة مرفأ بيروت

GMT 12:52 2020 الثلاثاء ,25 شباط / فبراير

وفاة محمد حسني مبارك "العسكري" الذي حكم مصر لثلاثة عقود
العرب اليوم - وفاة محمد حسني مبارك "العسكري" الذي حكم مصر لثلاثة عقود

GMT 04:21 2018 الثلاثاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرَّف على أكثر أسواق الكريسماس إثارة حول العالم
العرب اليوم - تعرَّف على أكثر أسواق الكريسماس إثارة حول العالم

GMT 02:19 2018 الثلاثاء ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

الذكاء الاصطناعي يضّبط جرعة الدواء المثالية لعلاج مرض السرطان
العرب اليوم - الذكاء الاصطناعي يضّبط جرعة الدواء المثالية لعلاج مرض السرطان

GMT 23:11 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / يناير

مصباح ذكى لإنتاج الكهرباء من براز الكلاب فى شوارع بريطانيا
العرب اليوم - مصباح ذكى لإنتاج الكهرباء من براز الكلاب فى شوارع بريطانيا

GMT 08:14 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبر

باليناهينش من أكثر الأماكن رومانسية في أيرلندا
العرب اليوم - باليناهينش من أكثر الأماكن رومانسية في أيرلندا

GMT 17:43 2017 الإثنين ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

ولي عهد الأردن ينشر صورة تجمعه بالمستشارة أنجيلا ميركل
العرب اليوم - ولي عهد الأردن ينشر صورة تجمعه بالمستشارة أنجيلا ميركل

GMT 03:32 2017 الثلاثاء ,07 تشرين الثاني / نوفمبر

تطوير جهاز يعمل على استنشاق نبات القنب للحد من مشاكل الأرق
العرب اليوم - تطوير جهاز يعمل على استنشاق نبات القنب للحد من مشاكل الأرق

GMT 01:36 2017 الأربعاء ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

أحمد العامري يُؤكّد أنّ مدينة الشارقة للنشر الأولى على مستوى العالم
العرب اليوم - أحمد العامري يُؤكّد أنّ مدينة الشارقة للنشر الأولى على مستوى العالم

GMT 23:09 2017 الأحد ,08 تشرين الأول / أكتوبر

"أرابيسك" أحد أشهر المطاعم الفاخرة في الجزائر
العرب اليوم - "أرابيسك" أحد أشهر المطاعم الفاخرة في الجزائر

GMT 06:58 2017 السبت ,07 تشرين الأول / أكتوبر

وزيرة الاستثمار تفتتح منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة بالشرق الأوسط
العرب اليوم - وزيرة الاستثمار تفتتح منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة بالشرق الأوسط

GMT 05:58 2013 السبت ,13 إبريل / نيسان

الجزائر: مافيا الصيد والطبيعة تهدّد غــــزال تمنراست بالانقراض
العرب اليوم - الجزائر: مافيا الصيد والطبيعة تهدّد غــــزال تمنراست بالانقراض

GMT 03:50 2016 الأربعاء ,05 تشرين الأول / أكتوبر

جهاز "غوغل بيكسل XL" يطرح عن طريق الخطأ عبر الأنترنت
العرب اليوم - جهاز "غوغل بيكسل XL" يطرح عن طريق الخطأ عبر الأنترنت

GMT 21:56 2016 الأحد ,27 آذار/ مارس

ممثلة أفلام جنسية سابقة توجه رسالة إلى الفتيات بعد اعتزالها
العرب اليوم - ممثلة أفلام جنسية سابقة توجه رسالة إلى الفتيات بعد اعتزالها

GMT 01:06 2020 الأربعاء ,19 آب / أغسطس

تعرف على أشهر الأماكن السياحية في "الجونة" المصرية
العرب اليوم - تعرف على أشهر الأماكن السياحية في "الجونة" المصرية

GMT 23:50 2019 الخميس ,31 كانون الثاني / يناير

الداعية معتز مسعود زوج شيري عادل يتدخل للمرة الأولى في عملها
العرب اليوم - الداعية معتز مسعود زوج شيري عادل يتدخل للمرة الأولى في عملها

GMT 17:04 2018 الأحد ,30 كانون الأول / ديسمبر

الفنانة انتصار تتألق بالقفطان المغربي فى برنامج "عين"
العرب اليوم - الفنانة انتصار تتألق بالقفطان المغربي فى برنامج "عين"

GMT 18:42 2018 الأحد ,23 كانون الأول / ديسمبر

سيفرين لوثي يؤكد تقبل السويسري روجر فيدرر للانتقادات
العرب اليوم - سيفرين لوثي يؤكد تقبل السويسري روجر فيدرر للانتقادات
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab