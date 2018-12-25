بي إم دبليو تحتفل بالكريسماس على طريقتها الخاصة

بمناسبة الكريسماس أطلقت BMW بي إم دبليو فيديو جديد أظهرت فيه احتفالها بموسم الأعياد على طريقتها الخاصة، وذلك بمنح جميع الموظفين إجازة لقضاء وقت سعيد مع عائلاتهم، وإنارة المبنى الرئيسي للشركة بشكل مختلف كما ظهر في نهاية هذا الفيديو.

كذلك أظهر الفيديو أن هناك موظف واحد فقط تواجد داخل المجموعة للتأكد من رحيل الموظفين وإطفاء جميع الأجهزة والمعدات، لكن تبين أن مجموعة من عمال المصنع نظموا مفاجأة لهذا الموظف، واستخدموا أجهزة الروبوت الموجودة بالمصنع لتقديم الكعك والمشروبات الساخنة له بالإضافة لمنحه هدية صغيرة كنوع من التقدير لبقائه داخل الشركة بموسم الأعياد.