تداولت العديد من وسائل الإعلام العالمية، خبر قيام مصلحة الدولة لتنظيم السوق الصينية، بالإعلان عن استدعاء أكثر من 5 آلاف سيارة من طراز "تويوتا فيوس"، وذلك اعتباراً من 31 كانون الثاني / يناير القادم 2019، نظراً لاكتشاف عيوب في الوسائد الهوائية.

وكانت مصلحة الدولة لتنظيم السوق الصينية، قد قالت في بيان رسمي لها نشرته يوم السبت الماضي 22 كانون الأول / ديسمبر 2018: "إن الاستدعاء يشمل 5032 سيارة من طراز "تويوتا فيوس"، المصنعة خلال الفترة بين 23 تشرين الأول / أكتوبر 2002 و 15 نيسان / أبريل 2003، وذلك بعد اكتشاف وجود عيب في مشغل الوسادة الهوائية المواجهة لمقعد الراكب الأمامي، المصنعة من شركة تاكاتا اليابانية".

وتابعت المصلحة الصينية خلال بيانها الرسمي أن: "أن هذه العيوب قد تأتي نتيجة لما يحتمل أن تتعرض له من كسر وخروج شظايا تعرض حياة الركاب للخطر عند انتفاخ الوسائد الهوائية". كما وأشار البيان إلى أن شركة "تيانجين فاو تويوتا موتور"، ستقوم باستبدال الوسائد الهوائية المعيبة مجاناً.