لاند روفر سلاح بريطانيا لإنهاء هيمنة جيب على مدار 7 عقود
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لاند روفر سلاح بريطانيا لإنهاء هيمنة "جيب" على مدار 7 عقود

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العرب اليوم - لاند روفر سلاح بريطانيا لإنهاء هيمنة "جيب" على مدار 7 عقود

سيارة لاندروفر
لندن - العرب اليوم

تعتبر شركة لاند روفر البريطانية، من أبرز الشركات المصنعة للسيارات الـ SUV ذات العزم القوي في العالم، وكانت هذه هي الماركة التي واجهت بها بريطانيا، هيمنة شركة JEEP الأمريكية على سوق سيارات الدفع الرباعي و الـ SUV في أربعينيات القرن الماضي وقام موقع "أوتو كار المختص بأخبار السيارات، برصد مراحل تطور سيارات "لاند روفر"، بذكره لأبرز الموديلات التي شكلت نقلة نوعية في تاريخ الشركة البريطانية منذ ظهور أول طراز لها على الإطلاق وبدأ الموقع بأول سيارة تطرحها لاند روفر، حيث ذكر أن ذلك كان في عام 1948، يوم 30 أبريل/ نيسان تحديدا، ضمن فعاليات معرض أمستردام الدولي للسيارات، حين قدمت الشركة طراز Series I، الذي كان يعمل بمحرك بسعة 1.6 لتر، وطرحت منه العديد من النسخ المعدلة على مدار سنوات بعد ذلك، حتى عام 1957.

وبداية من عام 1958، ظهر الجيل الثاني من سيارات لاند روفر باسم Series II والذي كان يعمل بمحرك بترولي بسعة 2.25 لتر، وخلال العام نفسه، قدم لاند روفر طراز خاص جديد باسم Santana، حين عقد لاند روفر عقد شراكة مع شركة إسبانية لصناعة السيارات تحمل الاسم نفسه، وكان طراز Santana أول إنتاج مشترك فيما بينهما ومع بداية الستينيات، قدمت لاندر روفر طراز Series IIa الجديد كليا، والذي كان يعمل بمحرك ديزل بسعة 2.25 لتر، واستمر تواجده بالأسواق حتى عام 1967.

وبحلول عام 1970، ظهر للمرة الأولى أول طراز "رينج روفر" تطرحه لاند روفر البريطانية، وكان أيضا بدافع من الشركة البريطانية لمنافسة طراز "واجنور" الذي طرحته شركة jeep الأمريكية خلال فترة الستينيات ثم طرحت لاند روفر الجيل الثالث من طراز Series III عام 1971، وذكر "أوتو كار"، أن غالبية مكونتها كانت مشابهة لحد كبير للفئة التي ستبقه من الطراز نفسه، وفي عام 1979، طرحت لاند روفر أول نسخة تعمل بمحرك V8 من فئة Series III بسعة 3.5 لتر.

وكان أول طراز تطرحه لاند روفر بأربعة أبواب، هو "رينج روفر" موديل عام 1981، وخلال عام 1982، كانت قد وصلت لاند روفر لعدد 100 ألف نسخة من مبيعات طراز "رينج روفر" منذ طرحه وشهد عام 1989، الظهور الأول لطراز "ديسكفري" المميز من لاند روفر، رغبة من الشركة البريطانية في منافسة موديلات جديدة ظهرت ضمن فئة SUV متوسطة الحجم في ذلك الوقت، مثل طراز ميتسوبيشي "شوجان" و تويوتا "لاند كروزر" وفي عام 1990، كان الظهور الأول أيضا لطراز لاند روفر "ديفندر" المميز، وكان يعمل في ذلك الوقت بمحرك 200 TDi تربو ديزل.

واستمرت لاند روفر في التوسع بطرح مزيدا من الموديلات والفئات خلال فترة التسعينيات، كان أبرزها طراز Freelander الذي طرح عام 1997 وفي عام 1998، طرحت لاند روفر الجيل الثاني من طراز "ديسكفري"، بعد النجاح الكبير الذي حققه جيله الأول، وكان يعمل الجيل الثاني منه بمحرك تربو ديزل TD5، ويتوفر أيضا بمحرك ACE ثم وصل الجيل الثالث من ديسكفري في عام 2004، وكان يتوفر بأكثر من محرك، أحدهم V6 بسعة 2.7 لتر، والآخر V8 بسعة 4.4 لتر.

وفي عام 2005، طرحت لاند روفر الفئة الرياضية الأولى من سياراتها، لاند روفر "سبورت"، لتسد الفجوة بين موديل "ديسكفري"، وموديلات رينج روفر، وكانت تعمل هذه الفئة الرياضية من الطراز بمحركات V6 و V8، بسعة 4.2 و2.7 لتر وفي عام 2010 طرحت لاند روفر الجيل الرابع من طراز ديسكفري، بمحرك TDV6 بسعة 2.7 لتر، ومن الداخل زود بقاعد إضافية ليصل عدد أماكن الركاب المتاحة به لـ7 ركاب وفي عام 2014، طرحت لاند روفر الفئة الرياضية الأولى من طراز ديسكفري، وكانت تستهدف بهذا الطراز الأسواق خارج بريطانيا وقارة أوروبا.

ووصل الجيل الخامس من طراز ديسكفري عام 2016، والذي جمعت خلاله لاند روفر بين القوة الرياضية والفخامة من الداخل، وكان هذا الجيل مهيأ لاستقبال 7 ركاب أيضا واختتم الموقع قائمته بالنسخة الأحدث المرتقبة من طرز لاند روفر ديفندر 2020، التي تم الكشف عنها للمرة الأولى عام 2019، وتسعى من خلاله الشركة البريطانية منافسة سيارات من نفس الفئة تابعة لماركات بي إم دبليو ومرسيدس وأودي.

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لاند روفر سلاح بريطانيا لإنهاء هيمنة جيب على مدار 7 عقود لاند روفر سلاح بريطانيا لإنهاء هيمنة جيب على مدار 7 عقود



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