مرسيدس V-Class أكثر ذكاءً وتطوراً مع نظام الوسائط المتعددة MBUX

طرحت مرسيدس-بنز الطراز المعدّل من سيارة V-Class في الشرق الأوسط العام الفائت، وقد تميز هذا الطراز بتصميم جديد للمقدمة مع تشكيلة واسعة من الألوان الجديدة وخيارات الفرش، بالإضافة إلى أحدث مجموعة من أنظمة الأمان والمساعدة المبتكرة، وقامت الشركة بتزويد سيارة V-Classبنظام الوسائط المتعددة MBUX الذي يمتاز بسرعة الاستجابة وسهولة التشغيل والتعلم الذاتي.

وقال سيركان ساريكايا، المدير العام بالإنابة ورئيس مبيعات مرسيدس-بنز فانز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نحن متحمسون لتقديم نظام الوسائط المتعددة MBUX المتطور في طراز V-Class، فالتقنيات الرقمية والاتصال، هما من الأركان الأساسية في استراتيجية التصنيع التي تنتهجها مرسيدس-بنز. ولا شك أن تجهيز سيارة V-Class بنظام الوسائط المتعددة MBUX المعروف في سيارات مرسيدس-بنز سيزيدها تميزاً".

نظام الوسائط المتعددة MBUX

يمتاز نظام الوسائط المتعددة MBUX بسرعة الاستجابة وسهولة التشغيل، حيث يستطيع نظام التحكم بالأوامر الصوتية التعرف على أي جملة تقريباً، ويتم تفعيله باستخدام زر مخصص في عجلة القيادة أو بقول عبارة "Hey Mercedes". ، ويتوفر إصداران أساسيان من نظام الوسائط المتعددة MBUX في طرازات V-Class. ويتضمن نظام MBUX Entry شاشة قياس 7 بوصات ولوحة لمس، في حين يتضمن نظام MBUX Mid نظام المواصفات بالإضافة إلى نظام الملاحة.

نظام MBUX قدار على التعلم

كما يمتاز نظام MBUX بقدرته على التعلم، وهي خاصية تتيح له توفير وظائف استباقية كي يتمكن النظام من توقع ما يريده السائق في المرات التالية، فإذا كان السائق يتصل غالباً بالمنزل خلال عودته من العمل مثلاً، سيقوم النظام بعرض تذكير على الشاشة لإجراء المكالمة. ويمكن تخصيص العديد من إعدادات نظام المعلومات والترفيه وتخزين التفضيلات ضمن ملف تعريف شخصي، كما يمكن إنشاء ما يصل إلى ثمانية أوضاع شخصية، وهي ميزة مثالية عندما يستخدم السيارة أكثر من شخص.

ويمكن التحكم في نظام MBUX باستخدام الشاشة المركزية عالية الدقة التي تعمل باللمس قياس 7 بوصات أو 10,25 بوصة أو لوحة اللمس في الكونسول المركزي، إلى جانب نظام التحكم بالأوامر الصوتية. وعند إضافة نظام الملاحة، يمكن استخدام تقنية اللمس لتكبير الخريطة أو تحريكها، مما يسهل رؤية العرض الدقيق لمسار الرحلة أو استكشاف المنطقة بأكملها. كما تمتاز لوحة اللمس بقدرتها على التعرف على الكتابة اليدوية في حال إدخال أرقام الهاتف أو العناوين.

نظام صوتي بقوة 640 وات

يتوفر نظام الصوت المحيطي Burmester® ضمن التجهيزات عند اختيار الشاشة الأكبر قياس 10,25 بوصة. ويوفر الصوت المحيطي الفاخر المصمم خصيصاً أعلى مستويات الجودة التي يتطلع إليها محبو الموسيقى، حيث يأتي النظام مجهزاً بـ 15 مكبراً صوتياً بالإضافة إلى مكبر صوتي عاكس لمستوى الصوت العميق "bass"، بحيث توفر مجتمعةً قوة صوت قدرها 640 وات.

تحسين شحن الأجهزة الخارجية

كما ساهم نظام MBUX في تحسين شحن الأجهزة الخارجية، حيث تعمل منافذ USB-C على شحن الأجهزة اللوحية والهواتف المتحركة بشكل أسرع، وذلك بفضل زيادة تيار الشحن. كما يمكن عرض واجهة المستخدم لجميع أنظمة تشغيل الهواتف الذكية الشائعة على الشاشة المركزية من خلال تطبيقي Apple CarPlay™ وAndroid Auto™..