فولفو تكشف عن طرازها الفاخر c40 الكهربائية بقوة 408 حصان

أطلقت شركة فولفو السويدية الرائدة فى صناعة السيارات الفاخرة طرازها C40 الكهربائية بنظام الدفع الأمامي بقوة 231 حصان بسعر يبدأ من 48 ألف و850 يورو. وأوضحت الشركة السويدية، أن السيارة الجديدة تعتمد على بطارية سعة 69 كيلووات ساعة، وهو ما يصل بها إلى مدى السير 423 كلم. وعند توصيل البطارية في محطة شحن سريع فإنه يتم شحنها من 10 إلى 80% في غضون 32 دقيقة. جدير بالذكر أن السيارة C40 الكهربائية تتوفر بنسخة رباعية الدفع بقوة 408 حصان.