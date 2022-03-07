حصلت السيارة "آيونيك 5" الكهربائية بالكامل لشركة "هيونداي موتور" على جائزة سيارة hgعام 2022 بالمملكة المتحدة، متفوقة على 9 سيارات منافسة في الجولة الأخيرة، حسبما أعلنت أمس اليوم الثلاثاء. وتنافست السيارة مع السيارات "Fiat 500-e" و"BMW iX" و"Taycan Cross Turismo" لشركة بورش وغيرها، وتفوقت عليهم في النتيجة الإجمالية للتصميم والأداء والعملية، حسبما ذكرت الشركة في بيان. وقال المحرر "جون تشالن" ومدير الإدارة لجوائز سيارة العام بالمملكة المتحدة: «تبدو السيارة "هيونداي آيونيك 5" كما لو كانت من المستقبل». وقالت المديرة الإدارية بشركة "هيونداي موتور" بالمملكة المتحدة "آشلي أندرو" إن التصميم المبتكر للسيارة يجعلها فسيحة للعائلات الكبيرة، كما أن محركها الخالي من الانبعاثات يجعلها مثالية للشركات. وتم اختيار السيارة الفائزة بجائزة سيارة العام من قبل 29 صحفيا متخصصا في السيارات من جميع أنحاء بريطانيا.