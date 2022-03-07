مرسيدس تكشف عن c300 السيدان موديل 2022
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مرسيدس تكشف عن C300 السيدان موديل 2022

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العرب اليوم - مرسيدس تكشف عن C300 السيدان موديل 2022

مرسيدس C300
واشنطن - العرب اليوم

كشفت  مرسيدس بنز، عن طراز C300 السيدان الذي ينتمي للـ C كلاس موديل 2022 ويبدأ من 44,600 دولار بزيادة 1950 دولار عن موديل 2021.وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، اعتمدت مرسيدس على زيادة سعر سيارة السيدان الجديدة من الفئة C 2022 وتقدم أيضا فئة تجهيز جديدة لـ "مرسيدس  C300" يجمع عدة خيارات معينة معًا من مستويات Premium و Exclusive و Pinnacle. ستكون C300 السيدان، بسعر أساسي يبدأ من 44600 دولار ، و أول طراز من طرازات جيل W206 الجديدة ستصل إلى الولايات المتحدة خلال الربيع القادم، بينما سيباع الجيل السابق من مرسيدس الـ "سي كلاس" الكوبيه والمكشوفة السقف جنبًا إلى جنب مع سيارة السيدان الجديدة لموديل 2022.

تأتي جميع مستويات تجهيز مرسيدس C300 بمحرك 4 سلندر مزودة بشاحن توربيني سعة 2 لتر بقوة 255 حصاناً مع نظام هجين بقوة 48 فولت. تأتي بنظام دفع بالعجلات الخلفية وناقل الحركة الأوتوماتيكي 9 سرعات بشكل قياسي، في حين أن نظام الدفع الكلي للعجلات 4Matic هو خيار بتكلفة ألفين دولار إضافية. من المتوقع أن تصدر النسخة الأعلى إداء من الـ "سي كلاس" موديل 2022 من طرازات AMG القوية قريبا، مع وجود محرك رباعي الأسطوانات وعدة خيارات هيجنة بخرج طاقة متنوع.

سعر مرسيدس C300 Premium يبدأ بزيادة 1950 دولارًا أكثر من موديل سنة 2021 ، ويأتي الطراز الأساسي قياسيًا بفتحة سقف ومقاعد أمامية مدفأة ومع معدات مثل نظام المعلومات والترفيه بشاشة تعمل باللمس مقاس 11.9 بوصة ، وأنظمة مساعدة السائق من أهمها نظام مراقبة النقاط العمياء، وتجلس السيارة على عجلات مقاس 18 بوصة.تبدأ مرسيدس C300 Exclusive بسعر 46،850 دولارًا ويضيف نظامًا للمساعدة في الركن مع الإضاءة المحيطة وشحن الهاتف الذكي اللاسلكي ونظامًا صوتيًا مطورًاتبدأ  مرسيدس  C300 Pinnacle بسعر 48،550 دولارًا وهي في الفئات الأعلى تقليما وتجهيزا، وتضيف شاشة عرض فيديو واقع معزز وشاشة رأسية مع مزيد من أنظمة مساعدة السائق و الرفاهيات الأخرى لم تعلن بعد عنها الشركة الألمانية.

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مرسيدس تكشف عن c300 السيدان موديل 2022 مرسيدس تكشف عن c300 السيدان موديل 2022



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