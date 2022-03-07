كشفت شركة رينو الفرنسية لصناعة وتطوير السيارات، الثلاثاء، رسميًا ولأول مرة عن سيارتها أوسترال الجديدة التي من المقرر أن تكون بديلًا للسيارة كادجار بفئة الـSUV المدمجة وقدمت الشركة الفرنسية سيارتها الجديدة في حفل افتراضي عبر شبكة الإنترنت، قدمتها بعدة اختيارات لمنظومات هجينة وتقنيات متطورة وبعض التجهيزات الحصرية على مستوى فئتها.

تمثلت اختيارات منظومات القوة بأوسترال في محرك تربو 3 سلندر سعة 1200 سي سي يعمل مع بطارية 48 فولت لتوليد قوة 130 حصان، يرتبط بناقل حركة يدوي دون وجود اختيار لناقل أوتوماتيك كما كشفت عن نسخة محرك 4 سلندر تربو سعة 1300 سي سي مطور بالتعاون مع مجموعة دايملر، ويتوفر عبر نسختين تستخرج الأولى قوة 140 حصان بالاتصال مع ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيك CVT.

أما الفئة الأعلى قدمت بقوة 160 حصان وعزم 270 نيوتن.متر حيث يعمل هذا الاختيار مع ناقل الحركة الأوتوماتيك فقط، كما سيتم تقديم نسخة إي تيك الهجينة من أوسترال القادرة على توليد 200 حصان من محرك الـ3 سلندر سعة 1200 سي سي المتصل بمحرك كهربائي وبطارية سعتها 1.7 كيلوواط/الساعة وترتبط تلك المنظومة بناقل حركة دوج بوكس ويتم التحكم في أداء المحرك ومختلف عناصر السيارة عبر نظام مالتي سنس لتغيير وضعية القيادة الذي يشمل وضع كومفورت لظروف القيادة العادية وأقصى قدر ممكن من الراحة وإيكو الذي يعمل لتخفيض استهلاك الوقود قدر الإمكان وسبورت الذي يوجه المحرك لاستخراج أدائه الأعلى.

تقوم منظومة أوسترال بشحن البطاريات ذاتيا عبر خاصية إعادة استخدام الطاقة الحركية المتولدة من الفرامل التي يمكن التحكم في حدة أدائها عبر 4 وضعيات من ذراع مثبت خلف عجلة القيادة، كما جهزت السيارة بنظام توجيه العجلات الخلفية حيث تقوم العجلات الخلفية في اتجاه عكس العجلات الأمامية تحت سرعة 50 كم/س، بينما تقوم بالتوجيه في نفس الاتجاه فوق تلك السرعة بهدف تعزيز قدرات توجيه السيارة داخل المنعطفات الحادة حيث يبلغ قطر الدوران 10.1 مترا.

يتوفر الطراز الجديد بفئة إسبيري ألبين الرياضية التي تقدم لأول مرة على مستوى طرازات رينو، والتي تتسم ببعض اللمسات الرياضية الخاصة خارجيا، مثل جنوط الألمونيوم قياس 20 بوصة وتصميمات الصدامات المختلفة وشعارات ألبين المثبتة على جوانب السيارة، أما من الداخل ظهرت المقصورة بمزيج بين الألكنتارا والجلود بالمقاعد التي تحمل شعارات ألبين أيضا وتم استخدام الكربون فايبر المظهري ببعض المناطق.

حصلت مقصورة أوسترال أيضا على شاشة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة وأخرى وسطية لنظام أوبن أر المعلوماتي بقياس 12 بوصة، بينما يمكن عرض بعض المعلومات مثل السرعة وتوجيهات نظام الملاحة على الزجاج الأمامي بخاصية Head Up Display ذات قياس 9.3 بوصة حيث يعادل حجم الشاشات 3 أجهزة من نوع أي باد حسب تصريحات العلامة الفرنسية أكدت رينو انطلاق أوسترال للأسواق خلال الربع الأخير من 2022 ويمكن اختيارها بـ32 نظام لدعم السائق منها الحفاظ على الحارة المرورية ومثبت السرعة التفاعلي والفرامل التلقائية أثناء الرجوع للخلف بحالات الطوارئ ودعم النقطة العمياء.