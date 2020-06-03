الشاحنات أكثر أمانا أثناء وقوع الحوادث
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الشاحنات أكثر أمانا أثناء وقوع الحوادث

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العرب اليوم - الشاحنات أكثر أمانا أثناء وقوع الحوادث

حوادث السيارات
واشنطن - العرب اليوم

مفاجأة كشفت عنها دراسة متخصصة أن السيارات الضخمة ومن بينها الشاحنات أقل خطورة على حياة السائقين من تلك الصغيرة في حالات الحوادث.

وتضيف الدراسة التي أعلنها اليوم معهد تأمين السلامة على الطرق السريعة الأمريكي، بعد رصد دام 3 سنوات، تبين أن عدد وفيات حوادث السيارات الصغيرة،بلغ 108 حالات للسائق مقابل 52 حالة فقط في تلك الضخمة.

وذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، الذي نشر الدراسة أن المعهد الأمريكي المعروف باسم IIHS، يجري دراسة مرحلية كل 3 سنوات، عن معدل حوادث الطرق، والعوامل التي يلحظ تكرار تسببها في هذه الحوادث ورصد معدلها بالأرقام.

وأوضح " المعهد الأمريكي، قدم نتائج هذه الدراسة، بناء على أحدث احصائيات نجح في الحصول عليها، ما بين عام 2015 وعام 2018"وحاليا في طور إجراء دراسة لثلاث سنوات جديدة بدأها بـ 2019 ويعلن عنها في 2022.

الحد الأقصى للسرعة

وفي دراسة سابقة أجراها المعهد الأمريكي،بينت أن رفع معدل الحد الأقصى من السرعة بالولايات المتحدة، على مدار 27 عاما، كان أحد الأسباب الرئيسية في الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق.

وذكر موقع "موتور وان" أن الدراسة التي أجراها المعهد في عام 2019، كشفت عن أن استمرارية رفع معدل الحد الأقصى للسرعة تسببت في37 ألف حالة وفاة ناتجة عن حوادث السرعة بالولايات المتحدة منذ عام 1993.

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الشاحنات أكثر أمانا أثناء وقوع الحوادث الشاحنات أكثر أمانا أثناء وقوع الحوادث



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