تسعى شركة فورد الأمريكية إلى إعادة سيارتها "إكسبلورر" للمشهد من خلال طراز جديد، بعد أن فقدت السيارة جاذبيتها في 2019 وشهدت مبيعات فورد "إكسبلورر" تراجعا كبيرا في 2019 بنسبة 26% مقارنة بمبيعات 2018 وكشفت شركة فورد النقاب عن سيارتها Explorer الجديدة، التي تنتمي لسيارات الأراضي الوعرة من فئات SUV ويعد هذا هو الجيل السابع من طراز فورد "إكسبلورر" منذ ظهوره لأول مرة في عام 1990 وأوضحت الشركة الأمريكية أن سيارتها Explorer الجديدة تظهر بطول 5.06 متر لتقدم بذلك 3 صفوف من المقاعد، في حين تصل سعة حيز الأمتعة إلى 2274 لترا.

وتعتمد السيارة الـSUV على سواعد محرك V6 سعة 3 لترات وبقوة 336 كيلووات و457 حصانا. كما تم تجهيز السيارة، التي تزن 2.5 طن، بنظام الدفع الرباعي الذكي وناقل حركة من 10 سرعات. كما تتوفر السيارة بنسخة دفع هجين Plug-in تشتمل على محرك كهربائي بقوة 75 كيلووات وبطارية سعة 14 كيلووات مع مدى سير كهربائي خالص يصل إلى 40 كلم. وبفضل الدفع الهجين ينخفض معدل استهلاك الوقود إلى 2.9 لتر/100 كلم.

وتتمتع المقصورة الداخلية بنظام ملتيميديا محدث مع أجهزة رقمية وشاشة لمسية والعديد من الأنظمة المساعدة، التي تنظم وتسهل عملية القيادة مثل التحكم الذكي في سرعة السيارة وفي عام 1990 شهد العالم مولد الجيل الأول من سيارات فورد "إكسبلورر"، ومنذ هذه اللحظة وخلال 30 عاما احتل الطراز مكانة رفيعة لدى الملايين وأصبحت السيارة فورد "إكسبلورر" هي المفضلة لعدد من أجهزة الشرطة حول العالم، بالإضافة لظهورها المميز في سلسلة أفلام "حديقة الديناصورات" الشهيرة للمخرج العالمي ستيفن سبيلبرج.

رحلة طويلة وتطورات عديدة وضعت فورد "إكسبلورر" ضمن نجوم الصف الأول للسيارات من فئات SUV، لما تتمتع به من قدرات مميزة، ورحابة وقوة محرك جعلت منها السيارة المتكاملة متعددة المهام وطرح الجيل الأول في عام 1990، كموديل مخصص للبيع بداية من عام 1991، واستخدم هذا الموديل في ذلك الوقت، ضمن أحداث فيلم حديقة الديناصورات في الجزء الأول الذي طرح عام 1993 بصالات العرض. وفي عام 1994، وصل الجيل الثاني من طراز "إكسبلورر"، كموديل للبيع بالأسواق بداية من عام 1995.

وبداية من عام 2000 طرح الجيل الثالث من طراز فورد "إكسبلورر"، وخصص للطرح بالأسواق بداية من عام 2002 وفي عام 2006، طرح الجيل الرابع من الطراز، وتوفر بأكثر من خيار فيما يخص المحرك ولعام 2011، طرح الجيل الخامس من طراز إكسبلورر، وكان يتوفر بمحرك من فئة V6 بسعة 4 لترات وخلال عام 2019، طرح الجيل السادس من طراز "إكسبلورر"، ويتوفر بعدة محركات من ضمنها محرك كهربائي مهجن بسعة 3.3 لتر فئة V6 ينتج قوة 314 حصانا.