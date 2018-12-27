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شركة "فورد" تكشف عن سيارة جديدة بمواصفات مذهلة

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العرب اليوم - شركة "فورد" تكشف عن سيارة جديدة بمواصفات مذهلة

سيارة "فورد"
لندن _ العرب اليوم

كشفت شركة "فورد" عن نموذج جديد من سيارات "Focus"، بمواصفات مذهلة، يطلق عليها "Focus Active".

وتأتي السيارة بهيكل "ستيشن" بطول 4.5 متر تقريبا، مطلي بمواد خاصة تقلل من ظهور الخدوش أو تراكم الأوساخ على سطحه نتيجة تعرض السيارة للوحل أو الثلوج.

وتميزت هذه المركبة عن سيارات "Focus" التقليدية بنظام دفع رباعي، ومنظومتي فرامل وتعليق خاصتين تجعلانها قادرة على اجتياز أكثر الطرق وعورة.

وأتى النموذج المخصص للسوق الأوروبية من هذه السيارة بنوعين من المحركات التي تعمل بالبنزين بسعة 1.0 و1.5 لتر وعزم 125 و150 حصانا. كما طرحت نماذج منها للسوقين الأمريكية والآسيوية بمحركات جديدة تعمل بالديزل بسعة 1.5 ولترين.

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شركة فورد تكشف عن سيارة جديدة بمواصفات مذهلة شركة فورد تكشف عن سيارة جديدة بمواصفات مذهلة



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شركة فورد تكشف عن سيارة جديدة بمواصفات مذهلة شركة فورد تكشف عن سيارة جديدة بمواصفات مذهلة



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