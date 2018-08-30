نشرت شركة فيراري صورة تشويقية لسيارة جديدة كلياً ستكشف عنها قريباً.
وقد حددت فيراري يوم 17 سبتمبر المقبل موعداً للكشف عن سيارتها الغامضة في حفل خاص بمقر الشركة الإيطالية بمدينة مارينلو. يتضح من النظرة الأولي للصورة التشويقية أنها قد تكون Speedster.
ويعتقد المتابعون والنقاد أنها قد تكون نسخة خاصة من 812 سوبرفاست بسقف Speedster. السيارة الجديدة تحمل اسم F176 مؤقتاً حتي موعد الكشف عنها.
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ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
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