نشرت شركة فيراري صورة تشويقية لسيارة جديدة كلياً ستكشف عنها قريباً.

وقد حددت فيراري يوم 17 سبتمبر المقبل موعداً للكشف عن سيارتها الغامضة في حفل خاص بمقر الشركة الإيطالية بمدينة مارينلو. يتضح من النظرة الأولي للصورة التشويقية أنها قد تكون Speedster.

ويعتقد المتابعون والنقاد أنها قد تكون نسخة خاصة من 812 سوبرفاست بسقف Speedster. السيارة الجديدة تحمل اسم F176 مؤقتاً حتي موعد الكشف عنها.