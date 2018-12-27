ظهرت سيارة أودي S6 الجديدة كليًا بدون أي تمويهات أثناء اختبارها في الشوارع العامة بجوار مقر الشركة الألمانية.

حصلت S6 على على هوية أودي الجديدة بشبكها الأمامي الكبير، ومصابيح LED أمامية بتقنية HD Matrix ومصابيح خلفية LED أنيقة، تتميز S6 عن A6 الأساسية بصدامات رياضية أمامية وجانبية وخلفية ومخارج العادم الأربعة في الخلف. تظهر لمسات S الرياضية في عدة أجزاء من السيارة مثل الجنوط والشبك والمرايا الجانبية.

ومن الجانب الميكانيكي، أشارت تقارير سابقة أن S6 ستمتلك محرك V8 سعة 4.0 لتر بقوة 500 حصان، ومن المتوقع أن تتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 4 ثواني فقط.

ظهور S6 بهذا الشكل النهائي يجعلنا نتوقع الكشف عنها قريباً جداً، وقد نراها رسمياً في الربع الأول من 2019.