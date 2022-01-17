لوسيد موتورز تنوي افتتاح مصنع سيارات كهربائية في السعودية

كشف رئيس مجلس إدارة شركة “لوسيد موتورز”، أندرو ليفيريس، أن الشركة تعتزم افتتاح مصنع للسيارات الكهربائية في المملكة خلال الفترة الممتدة ما بين 2025 و2026.. وأوضح خلال حديثه على هامش مؤتمر “مستقبل المعادن” الذي عُقد بالرياض بمشاركة 100 دولة، أن الشركة تعمل بجِد مع وزارة الاستثمار في المملكة على ذلك، وأن لديهم طموحات قوية جداً فيما يتعلق بمبيعات التجزئة في أوروبا.. يُذكر أن “صندوق الاستثمارات العامة” يملك حصةً نسبتها 67% من شركة لوسيد للسيارات الكهربائية، وتسعى السعودية لأن تصبح مركزاً في الشرق الأوسط لتصنيع المركبات الكهربائية، في الوقت الذي تنوع فيه اقتصادها من النفط، وإن صندوق الاستثمارات العامة، الذي يعد مساهماً بالفعل في شركة "لوسيد"، سيوفر التمويل اللازم لموقع المصنع في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية؛ مشيراً إلى أن الخطط في مرحلة متقدمة ولكنها قد تتغير، كما تعتبر مدينة "نيوم" الجديدة موقعاً محتملاً للتصنيع في شمال غرب المملكة.