أسعار شيفروليه تاهو وسوبربان بنسخ premier plus الجديدة

عرضت شركة شيفروليه نسخا خاصة من سيارتيها تاهو وسوبربان باسم Premier Plus ، وتأتي السيارات بمحرك v8 سعة 6.2 لتر يتوفر في نسخ الأداء العالي rST لكلتا السيارتين.
ولكن نسخ Premier Plus الجديدة توفر امكانية زيادة سعة المحرك وقوته عن المحرك القياسي »8 سعة 5.3 لتر.
وقال ساندور بيسزار مدير التسويق والاعلانات في قسم الشاحنات في شيفروليه إن العملاء لديهم طلب كبير لموديلات تاهو وسوبربان بالمحركات »8 سعة 6.2 لتر وأكد أن 36% من موديلات شيفروليه الخاصة الجديدة متعددة الاستخدامات تباع بهذا المحرك ، ولكن تاهو وسوبربان Premier Plus توفر للعملاء امكانية اختيار العديد من اللمسات الأخري الفاخرة.
وتشمل هذه الإضافات فرشا داخليا بلونين أسود وماهوجني مع مقاعد جلدية أمامية بخاصية التسخين والتبريد وشاشة عرض مستقلة علي الزجاج الأمامي وعدادات 8 بوصة.
وتتميز السيارة بعجلات 22 بوصة وشعارات ذهبية وكرومية وعتبات كرومية ومخارج عادم من نفس المادة، ويبدأ سعر تاهو Premier Plus من 74.100 ألف دولار وسوبربان Premier Plus من 76.900 ألف دولار.
GMT 02:45 2018 الخميس ,30 آب / أغسطسفيراري تكشف عن سيارة "رياضية" جديدة
GMT 02:38 2018 الخميس ,30 آب / أغسطسبي إم دبليو تطرح الفئة الثالثة الجديدة بأقوي محرك في تاريخها
GMT 02:30 2018 الخميس ,30 آب / أغسطسسيارة مرسيدس الأسطورية الجديدة في أمريكا بمدينة مونتيري
GMT 02:27 2018 الخميس ,30 آب / أغسطسنقاط ضعف" مرسيدس " في سباق فورمولا 1 ببلجيكا
GMT 02:24 2018 الخميس ,30 آب / أغسطسنسبة السيارات المؤمن عليها داخل السعودية 45%
ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
أرسل تعليقك