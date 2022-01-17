لكزس lx 600 تظهر بتعديل جديد للطرق الوعرة

تعرض سيارة لكزس طرازها الجديد Lexus LX 600 في معرض صالون طوكيو للسيارات 2022، الذي يتم افتتاحه اليوم الجمعة، هذه السيارة اليابانية المعدّلة توثّق نتيجة تعاون جمع بين شركة لكزس والمعدّل الياباني Jaos؛ لتكون النتيجة نسخة خاصة من سيارات لكزس إل إكس 600 ( Lexus LX 600 ) تحمل تسمية أوف رود (Offroad).. إطلاق أجدد سيارات لكزس 2022 والتي تعتبر الشقيقة الأفخم من تويوتا لاندكروزر 300 جديدة، تم بشكل عالمي من العاصمة السعودية الرياض خلال شهر أكتوبر.