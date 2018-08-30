بي إم دبليو تطرح الفئة الثالثة الجديدة بأقوي محرك في تاريخها



كشفت شركة بي إم دبليو عن الجيل الجديد كليًا من سيارتها الشهيرة الفئة الثالثة والتي أكدت أنها ستعلن عنه خلال معرض باريس هذا العام.

وكشفت الشركة بأن الفئة الثالثة ستتمتع بأفضل مستوي تركيز للجاذبية لتنخفض بمقدار 10 ملم, بالإضافة بأنها ستكون أخف بمقدار 55 كجم مقارنة بالجيل الحالي. ليس هذا فقط, بل حصلت كذلك علي توزيع وزن مثالي بنسبة 50:50 للأمام و الخلف.

وركزت بي ام دبليو علي أنظمة التعليق بهذا الجيل والذي سيصبح متفال لتوفير قيادة مريحة. أما بالنسبة لنظام التعليق من M فسيكون أفضل أداء بـ 20 مرة مقارنة بالنظام التعليق القياسي بأداء رياضي وثابت علي الحلبات. حيث طورت بي ام دبليو أيضًا نظام التحكم بثبات السيارة ليسمع للسائق من التحكم بها في جميع الأحوال المتوقعة.

وتحدثت بي ام دبليو عن محرك 4 سلندر جديد والذي سيستخدم في الفئة الثالثة للمرة الأولي، ووفقاً للشركة, فإن هذا المحرك سيكون أقوي محرك 4 سلندر في تاريخ الشركة، وسيكون كذلك أوفر للوقود بنسبة 5% بسبب ارتباطه بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.