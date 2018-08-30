بي إم دبليو تطرح الفئة الثالثة الجديدة بأقوي محرك في تاريخها

كشفت شركة بي إم دبليو عن الجيل الجديد كليًا من سيارتها الشهيرة الفئة الثالثة والتي أكدت أنها ستعلن عنه خلال معرض باريس هذا العام.
وكشفت الشركة بأن الفئة الثالثة ستتمتع بأفضل مستوي تركيز للجاذبية لتنخفض بمقدار 10 ملم, بالإضافة بأنها ستكون أخف بمقدار 55 كجم مقارنة بالجيل الحالي. ليس هذا فقط, بل حصلت كذلك علي توزيع وزن مثالي بنسبة 50:50 للأمام و الخلف.
وركزت بي ام دبليو علي أنظمة التعليق بهذا الجيل والذي سيصبح متفال لتوفير قيادة مريحة. أما بالنسبة لنظام التعليق من M فسيكون أفضل أداء بـ 20 مرة مقارنة بالنظام التعليق القياسي بأداء رياضي وثابت علي الحلبات. حيث طورت بي ام دبليو أيضًا نظام التحكم بثبات السيارة ليسمع للسائق من التحكم بها في جميع الأحوال المتوقعة.
وتحدثت بي ام دبليو عن محرك 4 سلندر جديد والذي سيستخدم في الفئة الثالثة للمرة الأولي، ووفقاً للشركة, فإن هذا المحرك سيكون أقوي محرك 4 سلندر في تاريخ الشركة، وسيكون كذلك أوفر للوقود بنسبة 5% بسبب ارتباطه بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.
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ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
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