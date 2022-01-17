بنتلي تنطلق بقوة في عام من الأرقام القياسية مع طلب غير مسبوق على الطرازات الهجينة

أعلنت بنتلي Motors Bentley اليوم عن مبيعات إجمالية بلغت 14,659 سيارة في العام 2021، مسجِّلة بذلك زيادة مقدارها 31 بالمئة مقارَنة بسنة 2020 التي تم خلالها تسجيل رقم قياسي عند 11,206 سيارات. ولقد ارتكز هذا الإنجاز البارز على طرح طرازات جديدة وتوفير مجموعة جديدة من المنتجات وزيادة في الطلب على طرازات Bentley الهجينة الجديدة، والتي جرى تقديمها كجزء من توجّه Bentley القائم على تحويل كل سياراتها إلى كهربائية بحلول سنة 2030 وفقاً لاستراتيجية Beyond100.

ولقد ضمن نجاح الخيار الهجين الجديد بقاء Bentayga كطراز Bentley الأول، مع بيع المزيد منها في سنتها الخامسة أكثر من أي وقت سبق، حيث عزّزت موقعها كأنجح مركبة رياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) فاخرة في العالم.علاوة على هذا، ساهمت سنة كاملة من مبيعات Flying Spur حول العالم وطرح سيارة Continental GT Speed، إلى جانب 11 نسخة جديدة تم إطلاقها، في تعزيز هذا النجاح أكثر.