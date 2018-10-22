تواجه سوزوكي اليابانية مشكلة غير متوقعة بعد عرض سيارتها الجديدة في معرض باريس 2018 للسيارات، وذلك لأن السيارة حازت على إعجاب الكثيرين مما أدى لزيادة الطلب على هذه السيارة في سوق السيارات الاوروبي وأيضا الياباني.

وذكرت الشركة أن بعد تقديم السيارة بالمعرض سجل أكثر من 4500 شخص اهتمامهم بشراء هذه السيارة على الموقع الرسمي لفرع الشركة في انجلترا فقط، وهو رقم يبلغ 3 أضعاف الأرقام التي حققها الجيل السابق من هذه السيارة الصغيرة.

ومن هذا الرقم برزت المشكلة التي تواجهها الشركة، وذلك لأنها لن تستطيع انتاج أكثر من 1100 سيارة في السنة الأولى من طرح هذا الموديل، و2000 سيارة في العام التالي، لذلك لن تستطيع سوزوكي بخطتها الحالية مواكبة الكمية المطلوب شرائها من هذه السيارة سواء في اليابان أو أوروبا خاصة وأن هناك 4500 طلب منهم لشراء السيارة في إنجلترا فقط، وربما يدفع هذا الأمر أن تبدأ الشركة توسعات في خط انتاج السيارة لمواكبة طلبات شراءه في اليابان وأوروبا.