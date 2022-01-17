ميتسوبيشي فيجن رالي ارت 2022 سيارة اختبارية جديدة فاخرة للعلامة

بعد الإعلان التشويقي الذي تم إصداره قبل عطلات الشتاء مباشرة، كشفت ميتسوبيشي عن سيارتها الاختبارية الجديدة فيجن رالي ارت كونسبت 2022 Vision Ralliart Concept قبل عرضها الرسمي الأول المقرر عقده يوم الجمعة في صالون طوكيو للسيارات. ميتسوبيشي فيجن مظهر امامي وخلفيبميتسوبيشي مظهر امامي وخلفي على الفور، يمكننا أن نرى أنها مبنية على أحدث طراز من ميتسوبيشي أوتلاندر، وتتميز بتصميم رياضي شامل ومكونات زيتية محسّنة. تحتوي فيجن رالي ارت كونسبت على شبكة أكبر محاطة بوحدات الإضاءة نفسها. نما حجم الشبكة السفلية أيضًا، وأصبح المصد جديدًا تمامًا. تعتبر مشاعل الرفارف جزءًا من عملية التحول، جنبًا إلى جنب مع التنانير الجانبية الجديدة والمصد الخلفي القوي وناشر أكثر عدوانية يشتمل على ضوء فرامل ثالث يشبه F1. بفضل مظهر الساتان الداكن ومظهره باللون الأزرق (عند التعرض للضوء)، يسير مفهوم ميتسوبيشي على عجلات أكبر بنمط مستقبلي وقفل مركزي. خلف السبائك، تحتوي على أقراص مكابح أكبر وفرجار مطور بستة مكابس.