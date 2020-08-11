تعرّفي على أكثر علامات مبيعًا في سوق السيّارات خلال ٦ شهور

كشف مجلس معلومات سوق السيارات أميك- AMIC، فى تقرير شهر يونيو الماضى عن حجم مبيعات العلامات التجارية خلال النصف الأول من 2020 الجارى، أحتلت أكثر 10 علامات مبيعاً نسبة 79٪ تقريباً من حجم المبيعات الكلى خلال النصف الأول ووصلت مبيعاتها مجمعة لـ 70 الف و682 سيارة، واعتلت علامة شيفروليه الاميركية المبيعات مسجلة 18 ألف و431 عملية بيع لجميع أنواع المركبات. المركز الثانى كان من نصيب العلامة اليابانية تويوتا والتى تمكنت من تسويق 11 ألف و132 مركبة خلال النصف الأول من 2020 الجارى. فى المرتبة الثالثة جاءت العلامة اليابانية نبسان بعد أن وصلت مبيعاتها ٨ آلاف و٧٧ سيارة بالنصف الأول من 2020.. هيونداى الكورية الجنوبية جاءت بالمركز الرابع للأكثر مبيعاً بالنصف الأول من 2020 بـ ٦ آلاف و٩٥١ عملية بيع، رينو الفرنسية حلت خامساً بمبيعات وصلت لـ ٥ آلاف و٩٦٤ سيارة. المركز السادس كان من نصيب العلامة الإيطالية فيات بعد تسويق 5 آلاف و358 مركبة بالنصف الأول من 2020 الجارى، MG جاءت بالمرتبة السابعة بتسويق 5 آلاف و84 سيارة خلال نفس الفترة، سيارات كيا الكورية الجنوبية احتلت المرتبة الثامنة للأكثر مبيعاً بـ 3 آلاف و468 سيارة، شيرى الصينية حلت بالمرتبة التاسعة للأكثر مبيعاً بين العلامات التجارية خلال النصف الأول من 2020 بـ 3 آلاف و468 سيارة، علامة أوبل الألمانية جاءت بالمركز العاشر للأكثر مبيعاً خلال نفس الفترة بمبيعات وصلت 3 آلاف و470 سيارة.