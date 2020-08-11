تعرّفي على أكثر علامات مبيعًا في سوق السيّارات خلال ٦ شهور
آخر تحديث GMT03:49:25
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » سيارات عاجل

تعرّفي على أكثر علامات مبيعًا في سوق السيّارات خلال ٦ شهور

العرب اليوم -

العرب اليوم - تعرّفي على أكثر علامات مبيعًا في سوق السيّارات خلال ٦ شهور

سوق السيارات أميك- AMIC
واشنطن - العرب اليوم

كشف مجلس معلومات سوق السيارات أميك- AMIC، فى تقرير شهر يونيو الماضى عن حجم مبيعات العلامات التجارية خلال النصف الأول من 2020 الجارى، أحتلت أكثر 10 علامات مبيعاً نسبة 79٪ تقريباً من حجم المبيعات الكلى خلال النصف الأول ووصلت مبيعاتها مجمعة لـ 70 الف و682 سيارة، واعتلت علامة شيفروليه الاميركية المبيعات مسجلة 18 ألف و431 عملية بيع لجميع أنواع المركبات. المركز الثانى كان من نصيب العلامة اليابانية تويوتا والتى تمكنت من تسويق 11 ألف و132 مركبة خلال النصف الأول من 2020 الجارى. فى المرتبة الثالثة جاءت العلامة اليابانية نبسان بعد أن وصلت مبيعاتها ٨ آلاف و٧٧ سيارة بالنصف الأول من 2020.. هيونداى الكورية الجنوبية جاءت بالمركز الرابع للأكثر مبيعاً بالنصف الأول من 2020 بـ ٦ آلاف و٩٥١ عملية بيع، رينو الفرنسية حلت خامساً بمبيعات وصلت لـ ٥ آلاف و٩٦٤ سيارة. المركز السادس كان من نصيب العلامة الإيطالية فيات بعد تسويق 5 آلاف و358 مركبة بالنصف الأول من 2020 الجارى، MG جاءت بالمرتبة السابعة بتسويق 5 آلاف و84 سيارة خلال نفس الفترة، سيارات كيا الكورية الجنوبية احتلت المرتبة الثامنة للأكثر مبيعاً بـ 3 آلاف و468 سيارة، شيرى الصينية حلت بالمرتبة التاسعة للأكثر مبيعاً بين العلامات التجارية خلال النصف الأول من 2020 بـ 3 آلاف و468 سيارة، علامة أوبل الألمانية جاءت بالمركز العاشر للأكثر مبيعاً خلال نفس الفترة بمبيعات وصلت 3 آلاف و470 سيارة.

سيارات عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تعرّفي على أكثر علامات مبيعًا في سوق السيّارات خلال ٦ شهور تعرّفي على أكثر علامات مبيعًا في سوق السيّارات خلال ٦ شهور



أخبار ذات صلة

GMT 23:13 2020 الإثنين ,10 آب / أغسطس

تعرف على أهم مميزات وعيوب سيارات "فيات" قبل الشراء
العرب اليوم - تعرف على أهم مميزات وعيوب سيارات "فيات" قبل الشراء

GMT 23:12 2020 الإثنين ,10 آب / أغسطس

"تويوتا" تطرح 6 فئات بأسعار تبدأ من 27 ألف دولار لـ "تاكوما"
العرب اليوم - "تويوتا" تطرح 6 فئات بأسعار تبدأ من 27 ألف دولار لـ "تاكوما"

GMT 23:08 2020 الإثنين ,10 آب / أغسطس

"كرايسلر" تنافس "دودج" بطراز فوياغر بنسخة 2020
العرب اليوم - "كرايسلر" تنافس "دودج" بطراز فوياغر بنسخة 2020

GMT 04:33 2020 الجمعة ,07 آب / أغسطس

مرسيدس V-Class أكثر ذكاءً وتطوراً مع نظام الوسائط المتعددة MBUX
العرب اليوم - مرسيدس V-Class أكثر ذكاءً وتطوراً مع نظام الوسائط المتعددة MBUX

GMT 23:48 2020 الأربعاء ,05 آب / أغسطس

لينكون نافيجيتور ترتقي بمعايير الفخامة لسيارات الدفع
العرب اليوم - لينكون نافيجيتور ترتقي بمعايير الفخامة لسيارات الدفع

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

اعتمدن موديلات أكثر رسمية للمشاوير المسائية

موديلات فساتين قصيرة لإطلالات ناعمة بأسلوب النجمات العرب

بيروت - العرب اليوم

تعدّ الفساتين القصيرة موضة رائجة جدا هذا الصيف وشاهدنا منها العديد من التصاميم المميزة والمنوعة ضمن مجموعات هذا الموسم من ناحية القصات والألوان، وكذلك فقد لاحظنا أن الموديلات الكاجوال منها والرسمية كانت موجودة على منصات العروض وهي مثالية للمشاوير الصيفية، واليوم اخترنا لك تصاميم فساتين قصيرة لإطلالات جذابة وناعمة من وحي النجمات العرب. النجمات العرب دائماً ما يكن السباقات في اعتماد صيحات الموضة وهذا الموسم كثيرات منهن تألقن في موضة الفساتين القصيرة الرائجة هذا الصيف وقد اخترن منها موديلات متنوعة اتسمت بالنعومة والعصرية في آن معاً، منهن من فضلن اعتماد الموديلات الكاجوال للمشاوير الصباحية مثل هنا الزاهد التي اختارت فستان قصير مورد بقصة مكشوفة الأكتاف ونسرين طافش التي اعتمدت فستان أبيض مزين بالكشكش مع صندل من دون كعب، وف...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:20 2020 الثلاثاء ,11 آب / أغسطس

تعرف على أهمّ النصائح لتنسيق الساعة مع إطلالاتكِ هذا الصيف
العرب اليوم - تعرف على أهمّ النصائح لتنسيق الساعة مع إطلالاتكِ هذا الصيف

GMT 03:28 2020 الثلاثاء ,11 آب / أغسطس

تقرير يرصد أجمل المدن النمساوية للسياحة العائلية هذا الموسم
العرب اليوم - تقرير يرصد أجمل المدن النمساوية للسياحة العائلية هذا الموسم

GMT 02:08 2020 الثلاثاء ,11 آب / أغسطس

أبرز نصائح الديكور لتحويل غرف نوم المنزل إلى أجنحة فندقيّة
العرب اليوم - أبرز نصائح الديكور لتحويل غرف نوم المنزل إلى أجنحة فندقيّة

GMT 00:09 2020 الثلاثاء ,11 آب / أغسطس

رئيس البرلمان الليبي يقترح جعل سرت مقراً للسلطة الموحدة في البلاد
العرب اليوم - رئيس البرلمان الليبي يقترح جعل سرت مقراً للسلطة الموحدة في البلاد

GMT 00:31 2020 الثلاثاء ,11 آب / أغسطس

تعرف على خطة سحق فوكس نيوز كل القنوات وباتت إمبراطورية مالية
العرب اليوم - تعرف على خطة سحق فوكس نيوز كل القنوات وباتت إمبراطورية مالية

GMT 01:51 2020 الإثنين ,10 آب / أغسطس

أزياء مٌقدّمة البرامج مريم سعيد جريئة وعصرية من دون مبالغة
العرب اليوم - أزياء مٌقدّمة البرامج مريم سعيد جريئة وعصرية من دون مبالغة

GMT 00:48 2020 الإثنين ,10 آب / أغسطس

تعرف على أفضل المواقع حول العالم لممارسة "الإبحار"
العرب اليوم - تعرف على أفضل المواقع حول العالم لممارسة "الإبحار"

GMT 00:54 2020 الإثنين ,10 آب / أغسطس

تعرفي على طُرق تزيين حفل الزفاف بـ"المصابيح الورقية"
العرب اليوم - تعرفي على طُرق تزيين حفل الزفاف بـ"المصابيح الورقية"

GMT 00:39 2020 الإثنين ,10 آب / أغسطس

بومبيو يؤكّد أن رسالة مجلس التعاون بشأن حظر تسلُّح إيران إعلان جريء
العرب اليوم - بومبيو يؤكّد أن رسالة مجلس التعاون بشأن حظر تسلُّح إيران إعلان جريء

GMT 22:54 2020 الإثنين ,10 آب / أغسطس

جورج قرداحي يتحدث عن نجاة ابنه من انفجار بيروت
العرب اليوم - جورج قرداحي يتحدث عن نجاة ابنه من انفجار بيروت

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 22:36 2020 الأحد ,09 آب / أغسطس

الموت يضرب الوسط الفني بوفاة الممثّل المصري إبراهيم الشرقاوي
العرب اليوم - الموت يضرب الوسط الفني بوفاة الممثّل المصري إبراهيم الشرقاوي

GMT 08:20 2020 الأربعاء ,08 إبريل / نيسان

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء
العرب اليوم - سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء

GMT 02:41 2020 الجمعة ,31 تموز / يوليو

إليك أبرز المَعالِم الخارجية في نيو إنغلاند في الولايات المتحدة الأميركية
العرب اليوم - إليك أبرز المَعالِم الخارجية في نيو إنغلاند في الولايات المتحدة الأميركية

GMT 23:47 2020 الثلاثاء ,04 آب / أغسطس

تخصيص جائزة لأفضل حكم بعد استئناف مباريات الدوري المصري
العرب اليوم - تخصيص جائزة لأفضل حكم بعد استئناف مباريات الدوري المصري

GMT 20:35 2020 الثلاثاء ,04 آب / أغسطس

أيهما أفضل للمرأة السيارة المانيوال أم الاوتوماتيك
العرب اليوم - أيهما أفضل للمرأة السيارة المانيوال أم الاوتوماتيك

GMT 08:28 2020 الجمعة ,31 تموز / يوليو

انخفاض دامي في مؤشّرات "وول ستريت" الرئيسية عقب تغريدة ترامب
العرب اليوم - انخفاض دامي في مؤشّرات "وول ستريت" الرئيسية عقب تغريدة ترامب

GMT 22:14 2020 الأحد ,09 آب / أغسطس

مصر تسجل 17 حالة وفاه و178 إصابة جديدة بفيروس كورونا
العرب اليوم - مصر تسجل 17 حالة وفاه و178 إصابة جديدة بفيروس كورونا

GMT 23:09 2020 الثلاثاء ,04 آب / أغسطس

"تويوتا" الأكثر مبيعًا فى العالم خلال النصف الأول من 2020
العرب اليوم - "تويوتا" الأكثر مبيعًا فى العالم خلال النصف الأول من 2020

GMT 05:15 2020 الأربعاء ,05 آب / أغسطس

6 تصديات تاريخية حولت إيكر كاسياس إلى "القديس إيكر"
العرب اليوم - 6 تصديات تاريخية حولت إيكر كاسياس إلى "القديس إيكر"

GMT 02:35 2020 الأربعاء ,05 آب / أغسطس

الاتحاد الدولي لألعاب القوى يُحدِّد موعد لقاء الدوحة
العرب اليوم - الاتحاد الدولي لألعاب القوى يُحدِّد موعد لقاء الدوحة

GMT 02:32 2016 الثلاثاء ,12 إبريل / نيسان

تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل
العرب اليوم - تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل

GMT 13:35 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبراير

أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي
العرب اليوم - أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي

GMT 04:35 2020 الأربعاء ,05 آب / أغسطس

أشياء يجب فحصها بشكل جيد للغاية قبل السفر بالسيارة تعرفي عليها
العرب اليوم - أشياء يجب فحصها بشكل جيد للغاية قبل السفر بالسيارة تعرفي عليها

GMT 01:50 2015 الأربعاء ,16 كانون الأول / ديسمبر

زينب مهدي توضح مخاطر عدم إشباع الزوج لرغبات زوجته الجنسية
العرب اليوم - زينب مهدي توضح مخاطر عدم إشباع الزوج لرغبات زوجته الجنسية

GMT 20:38 2020 الخميس ,06 آب / أغسطس

شركة عالمية تكشف سعر جرعة لقاح "كورونا"
العرب اليوم - شركة عالمية تكشف سعر جرعة لقاح "كورونا"

GMT 00:17 2014 الأحد ,05 تشرين الأول / أكتوبر

سبّ الزوج لزوجته يولّد الكراهيّة ويحطم نفسية المرأة
العرب اليوم - سبّ الزوج لزوجته يولّد الكراهيّة ويحطم نفسية المرأة

GMT 21:31 2019 الأربعاء ,26 حزيران / يونيو

المرأة القصيرة هي الأفضل في العلاقة الزوجية
العرب اليوم - المرأة القصيرة هي الأفضل في العلاقة الزوجية

GMT 02:23 2020 الخميس ,06 آب / أغسطس

مسئولة بالمركزى الأميركى تؤكد صعوبة إعادة الفتح
العرب اليوم - مسئولة بالمركزى الأميركى تؤكد صعوبة إعادة الفتح

GMT 18:21 2020 الأحد ,15 آذار/ مارس

مقترح جديد من "اليويفا" بإنهاء دوري الأبطال بنظام مختلف بسبب "كورونا"
العرب اليوم - مقترح جديد من "اليويفا" بإنهاء دوري الأبطال بنظام مختلف بسبب "كورونا"

GMT 12:42 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

الأسرار الخفية ورا كل برج "الأسد" يتميز بحب التملك و"الدلو" سريع الانفعال
العرب اليوم - الأسرار الخفية ورا كل برج "الأسد" يتميز بحب التملك و"الدلو" سريع الانفعال

GMT 02:30 2020 الأحد ,05 تموز / يوليو

أفكار ونصائح تُساعدكِ في اختيار ديكورات جبس "غرف نوم ناعمة"
العرب اليوم - أفكار ونصائح تُساعدكِ في اختيار ديكورات جبس "غرف نوم ناعمة"

GMT 03:20 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيو

حقائق اسطورية لا تعرفها عن حوريات البحر
العرب اليوم - حقائق اسطورية لا تعرفها عن حوريات البحر

GMT 11:35 2019 الخميس ,04 تموز / يوليو

السعودية رهف القنون تؤكّد افتخارها بالفيديو الجنسي المُسرّب لها
العرب اليوم - السعودية رهف القنون تؤكّد افتخارها بالفيديو الجنسي المُسرّب لها

GMT 05:18 2013 السبت ,21 أيلول / سبتمبر

وفاة نادية يسري التي لازمت الفنانة سعاد حسني في ساعاتها الأخيرة
العرب اليوم - وفاة نادية يسري التي لازمت الفنانة سعاد حسني في ساعاتها الأخيرة

GMT 17:15 2020 الأحد ,01 آذار/ مارس

تنجح في عمل درسته جيداً وأخذ منك الكثير من الوقت
العرب اليوم - تنجح في عمل درسته جيداً وأخذ منك الكثير من الوقت

GMT 11:27 2018 الجمعة ,13 تموز / يوليو

جمارك السيارة "لكزس Ls" الواردة من السعودية
العرب اليوم - جمارك السيارة "لكزس Ls" الواردة من السعودية

GMT 16:12 2020 الأربعاء ,05 آب / أغسطس

معسكرات تدريبية تحت إشراف الاتحاد الدولي لإعداد حُكّام أفريقيا
العرب اليوم - معسكرات تدريبية تحت إشراف الاتحاد الدولي لإعداد حُكّام أفريقيا

GMT 03:40 2020 الأربعاء ,08 إبريل / نيسان

الإعصار المدمّر "هارولد" يصل فيجي ويُهدد بكارثة بيئية جديدة
العرب اليوم - الإعصار المدمّر "هارولد" يصل فيجي ويُهدد بكارثة بيئية جديدة
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab