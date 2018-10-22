استعرضت شركة "فورد"، أبرز التقنيات المتوفرة في سيارتها "موستنج"، من خلال فيديو قدمته، عن طريق التفرقة بين نسخة قديمة للسيارة وأخرى حديثة.

تظهر نسخة قديمة من موستنج إلى جانب نسخة حديثة، قبل أن تتحول الواجهة إلى شكل مختلف تمامًا، في الشبك الأمامي بتصميم حديث، مع شعار موستنج مضيء، يبدو الصدام السفلي أكثر بساطة من النسخة الحالية، كما زودت السيارة بمحرك V8