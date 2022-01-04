مرسيدس برايوس جي 63 بقوة 700 حصان نسخة من بين 100 تعرض للبيع

طرحت نسخة فريدة من سيارة مرسيدس برابوس جي 63 اي ام جي للبيع على موقع المزاد برينج اترايلير كواحدة من بين 100 سيارة تم بناؤها في النمسا، لإصدار عام 2014. إذ تحصل سيارة مرسيدس جي 63 آيه أم جي ذات اللون الأبيض الجذاب، على ترقية محرك برابوس الذي يمنحها قوة شرسة لاقتحام الطرقات الوعرة تقدر بنحو 700 حصان لجميع العجلات الستة. تحصل مرسيدس برابوس جي 63 آيه أم جي على ناقل حركة أوتوماتيكي ذي سبع سرعات، ونظام تضخيم الإطارات المركزي، وسرير مغطى بألواح خشبية، وعلبة نقل ثنائية النطاق، وخمسة أقفال تفاضلية إلكترونية.