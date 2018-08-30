سيارة مرسيدس الأسطورية الجديدة في أمريكا بمدينة مونتيري

كشفت شركة مرسيدس، عن سيارة اختبارية جديدة في أسبوع السيارات بمدينة مونتيري الأمريكية.
حملت السيارة الجديدة اسم "EQ Silver Arrow"، والتي تحول فيها السهم الفضي إلي سيارة سوبر رياضية بمحركات كهربائية، وتأتي السيارة بطول 30ر5 متر ولا يزيد ارتفاعها عن واحد متر مع عجلات غير مكسوة جزئيا ومقعد واحد يجلس فيه قائد السيارة في المنتصف.
وتعمل السيارة عندما يتم فتح مقصورة السيارة إلي الأمام،وتحتوي المقصورة الداخلية علي مقعد رياضي فوق ألواح خشبية، بالإضافة إلي لوحة عدادات مستقبلية تضم شاشة رقمية منحنية وشاشة تعمل باللمس.
وتعتمد سيارة مرسيدس EQ Silver Arrow الاختبارية علي محركات كهربائية بقوة إجمالية تبلغ 550 كيلووات، 750 حصانا، وتستمد الطاقة الكهربائية من بطارية بسعة 80 كيلووات.ساعة، ويصل مدي السير إلي 400 كيلومتر.
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ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
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