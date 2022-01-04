لامبورغيني تطلق نسخة جديدة من countach احتفالا بالذكرى الخمسين لها

أعلنت شركة لامبورجيني عن إنتاج نسخة جديدة من أيقونتها Countach، المصنفة ضمن فئة الموديلات السوبر رياضية، والبالغ سعرها أكثر من 2 مليون يورو، ويأتي ذلك في إطار الاحتفال بمرور 50 عاما على تدشين السيارة. وأوضحت الشركة الإيطالية، أن السيارة Countach LPI 800-4 الجديدة، التي يقتصر إنتاجها على 112 نسخة فقط، تعتمد على منظومة دفع هجين تتألف من محرك احتراق مكون من 12 أسطوانة سعة 6.5 لتر وبقوة 574 كيلووات/780 حصانًا، مع محرك كهربائي بقوة 25 كيلووات/34 حصاناً.

وبتضافر جهود محركي السيارة معًا تبلغ القوة الإجمالية 599 كيلووات/814 حصاناً.وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع السيارة السوبر رياضية من الثبات إلى سرعة 100كلم/س في غضون 2.8 ثانية فقط، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 355 كلم/س. حيث يزأر بداخلها محرك V12، مع دعم من محرك كهربائي ضمن نظام دفع هجين لتوليد قوة 814 حصاناً.