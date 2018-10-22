بدأت مازدا حملتها الإعلانية التشويقية لسيارتها الجديدة مازدا 3 موديل 2019 الجديدة كلياً والتي ستكشف عنها في شهر نوفمبر حسب الشركة، ما يعني أنه من الممكن جداً أن تظهر خلال أحداث معرض لوس أنجلوس.

مازدا أطلقت فيديو قصير وكتبت عبارة "بداية عصر جديد لمازدا" ما يشير إلى أن السيارة ستمتلك تغييرات جذرية في تصميمها، ويبدو من اللقطات البسيطة أن مازدا 3 الجديدة سيكون تصميمها مستوحى من Kai الإختبارية التي ظهرت في معرض طوكيو الدولي العام الماضي.