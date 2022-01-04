فولكس فاغن تطرح أسعار مالتيفان 2022 وتكشف عن ميزات تصميم مثيرة

أعادت فولكس واجن اختراع سيارة مدمجة متعددة الأغراض فئة أم بي في MPV متوسطة الحجم، من فوق منصة جديدة كليا للشركة، لطرح سيارة متميزة من فئة الفان كبيرة الحجم. إذ كشفت فولكس واجن مؤخرا عن تفاصيل الأسعار والمواصفات لسيارة مالتيفان الجديدة، خليفة كارافيل التي تمثل واحدة من أهم عمليات إعادة اختراع أكبر سيارة أم بي في MPV للشركة في تاريخها على مدار 71 عام. فولكس فاغن مالتيفان 2022 مواصفات وأسعارفولكس فاغن مالتيفان 2022 أسعار ومواصفات تبدأ الأسعار من 57.500 دولار، مع طرح ثلاثة مستويات من المواصفات الأولية ممثلة في فئات لايف، ستايل، إنرجيتيك يمكن إختيار جميع المواصفات بهيكل بقاعدة عجلات قصيرة أو طويلة، وأختيار محرك بنزين سعة 1.5 ليتر أو 2.0 ليتر بشاحن توربيني، أو خيار محرك هجين يعمل بالكهرباء. تم تجهيز طرازات المستوى لايف، بعجلات معدنية مقاس 16 بوصة وسبعة مقاعد وبابين منزلقين، وشاشة معلومات ترفيهية مقاس 10.0 بوصة. وشملت المقصورة أيضا قمرة القيادة الرقمية من فولكس واجن، ونظام المساعدة الأمامية، وأنظمة المساعدة في الحارة.

فولكس فاغن مالتيفان المساحة الداخلية تبدأ أسعار طرازات لايف من 77.000 دولار وتحصل على عجلات 17 بوصة، ومصابيح أمامية مصفوفة إل إي دي LED خفيفة آي كيو IQ، ونظام معلومات وترفيه بريميوم ديسكفر، وأبواب منزلقة كهربائية وباب خلفي، ونظام المساعدة على الركن. تتوفر مواصفات إنرجيتيك محدودة المدى، وهي إصدار إطلاق حصري، مع مجموعة نقل الحركة إي هايبرد الهجينة، بشاحن توربيني سعة 1.4 ليتر وميزات متميزة مثل نظام الصوت هارمان كاردون، وعجلات 18 بوصة وفتحة سقف بانورامية وزجاج للخصوصية. فولكس فاغن مالتيفان من الداخل