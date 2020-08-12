كشف سير هنري رويس عن سيارة فانتوم عام 1925، ومن حينها ساهمت هذه السيارة الفارهة في نقل نخبة من أكثر رجال ونساء العالم قوةً ونفوذاً إلى عدد من اللحظات التاريخية، واليوم تواصل فانتوم من رولز-رويس رحلتها إلى وجهة تاريخية تتجاوز حدود الخيال لخوض غمار العلا.

وأقيمت مؤخرا جلسة تصوير مميّزة تمّ فيها التقاط أروع الصور الفوتوغرافية وتسجيل فيديو مذهل لسيارة رولز-رويس فانتوم، في أحد أعرق المواقع التاريخية بالمملكة العربية السعودية، حيث تم تجسيد إرث الشركة وتاريخها العريق في قطاع السيارات الفارهة.

تستهلّ المدونة السعودية يارا النملة جولة على متن فانتوم لاختبار تجربة البساط السحري واستكشاف العلا، التي تعد واحدة من أهم المناطق في المملكة، فإذا بفانتوم تنطلق في جولة عبرها للتعرف على بعض من أروع المواقع التاريخية والثقافية في العالم على غرار مسرح مرايا والجرة وجبل أثلب وصخرة الوجه، حيث تقف السيارة الراقية أمام مجموعة من المناظر التي تزخر بروائع الطبيعة الخلابة، لتقدّم نفسها كرفيق السفر المثالي من دون الانتقاص من جمال أكبر متحف حي في العالم.

مع جناح فانتوم الذي يوفر ملاذاً رائعاً يمكن من خلاله السفر عبر الزمن وبطانة السقف الآسرة المرصّعة بالنجوم التي تضفي رونقاً خاصاً على الرحلة، كانت عظمة رولز-رويس المتمثلة بسيارة فانتوم شاهدةً على عظمة العلا وعبقها.