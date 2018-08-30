نسبة السيارات المؤمن عليها داخل السعودية 45%



أكد المتحدث الرسمي لشركات التأمين عادل العيسي، أن إجمالي السيارات المؤمن عليها داخل المملكة العربية السعودية لا يتجاوز نسبة 45%.

وكشف العيسي، في حديث سابق أن أحد أسباب ارتفاع أسعار التأمين في السعودية في الثلاثة أعوام الأخيرة يعود إلي قلة أعداد السيارات المؤمن عليها.

يذكر أنه بداية من الشهر القادم سيتم تطبيق عقوبات علي ملاك السيارات الذين يسيرون بدون وثيقة تأمين سارية المفعول.