ام سبورت تطلق أول سياة فيات باندا دفع رباعي بمواصفات السباق يقوة 300 حصان

كشفت فرقة ام سبورت الرائدة في بطولة العالم للراليات النقاب عن سيارة فيات باندا ذات الدفع الرباعي التي تم شحذها لمرة واحدة والتي ستكون السيارة الأولى في سلسلة جديدة من المشاريع منخفضة الحجم المصممة حسب الطلب. إذ تقوم شركة كومبريان على إدخال سيارات فورد فييستا WRC في قمة الرالي، وقد سبق لها أن أدارت برنامج جي تي GT لأعمال بنتلي وأنتجت إصدارات عالية المواصفات من شاحنة فورد ترانزيت. فيات باندا من الخلففيات باندا من الخلف لقد قامت ببناء سيارة فيات باندا الجديدة بواسطة فريق إم سبورت لعميل لم يكشف عن اسمه أراد آلة قادرة على خوض سباقات وذات دفع رباعي.

السيارة التي تبدو بتصميم غريب تم بناءها في الأساس إعتمادا على سيارة إم كيه 1 باندا Mk1 Panda القياسية التي تسير على الطريق والتي تم تعديلها وإعادة بنائها على نطاق واسع وتزويدها بالدعامات من الجيل الأول من سيارات السباق فيستا آر Fiesta R5. لإيواء هيكل فيستا آر 5 استلزم الأمر توسيع هيكل باندا بمقدار 360 ملم – وهي خطوة تدعي إم سبورت أنها تعمل أيضا على تحسين المناولة. ولتجنب تغيير شكل صدفة الباندا، تمت إضافة أقواس عجلات جديدة مصممة خصيصا، مستوحاة من تلك الميزات في سيارات المجموعة ب.