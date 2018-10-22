باعتبارها أحدث سيارة كشفت عنها BMW، عرض موقع Carwow الإنجليزي فيديو جديد لسيارة X7 الفخمة والجديدة كليا، حيث تطرق الفيديو إلى أهم مميزات السيارة، خاصة وأن سعر فئات منها يبلغ 100 ألف جنيه استرليني في إنجلترا.

جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.