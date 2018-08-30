عرض لادا نيفا الكلاسيكية للبيع في بريطانيا



تطرح سيارة لادا نيفا موديل 1981 الكلاسيكية للبيع في جلسة علنية، يوم الأربعاء المقبل ببريطانيا، وفقًا لما أعلنته بيت المزادات "کM Sotheby".

وقال مسئولين في بيت المزادات أنهم يتوقعون أن يصل سعر السيارة إلي 83.000 يورو، أي ما يعادل نحو »مليون و700 ألف جنيه مصري»‬.

وأشار متحدث في "کM Sotheby" إلي أن السبب وراء سعر السيارة المبالغ فيه مقارنة بأسعار الموديلات الحديثة من "NI«A" والتي لا تتجاوز 24.000 يورو، يرجع إلي تاريخ مشاركاتها في رالي داكار، حسب ما ذكره موقع "auto24" المتخصص في موضوعات السيارات.

وهذه السيارة الكلاسيكية من "NI«A" التي توقفت إفتوفاز عن إنتاجها منذ سنوات لا تزال تحتفظ بقفص الحماية داخل المقصورة وغطاء المحرك والأبواب المطبوع عليها ملصقات الرالي.

كما تتميز هذه السيارة بمصابيح سقف إضافية ونظام تعليق معزّز وخزانات وقود أكبر تم إضافتها إلي بناء السيارة لتتناسب مع طبيعة منافسات الراليات.