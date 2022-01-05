هيونداي تطلق تجارب أداء السيارة بايون موديل 2022 الجديدة

اعلن الوكيل المحلى لعلامة هيونداي الكورية الجنوبية في مصر، تجربة قيادة جديدة للسيارة هيونداي بايون من فئة كروس أوفر CUV الجديدة كلياً موديل 2022 لأول مرة في السوق المصري. واوضح وكيل هيونداي فى مصر جي بي غبور أوتو ، ان تجربة القيادة لسيارة بايون موديل 2022 الجديدة ، باحد معارض الشركة فى منطقة الشيخ زايد ، والتى حازت على إعجاب الحضور لما تمتلكه من قدرات فائقة وتكنولوجيا مبتكرة توفر أعلى مستويات الرفاهية والأمان وتتيح للمستخدم التمتع بتجربة قيادة شيقة. وتضمنت تجارب الاداء للسيارة الجديدة هيونداي بايون موديل 2022، استعراض أبرز مواصفاتها التي يجمع تصميمها ومظهرها المستقبلي والديناميكي الكثير من الأناقة والمرونة ليكسب قائدها الشعور بالثقة ويدفعه للانطلاق والتمتع بعوامل الأمان الذكية.