طرح لامبورجيني AVENTADOR SVJ بسعر 8.5 مليون جنيه



طرحت شركة "لامبورجيني" موديلها الخاص SVJ Aventador الرياضية، وتعتمد السيارة علي سواعد محرك سحب طبيعي V12 مكون من 12 أسطوانة سعة 5ر6 لتر وبقوة 556 كيلووات/770 حصان وعزم دوران أقصي يبلغ 720 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة السوبر رياضية ذات الدفع الرباعي من الثبات إلي سرعة 100 كلم/س في غضون 8ر2 ثانية، في حين تزيد سرعتها القصوي عن 350 كلم/س.

وأشارت لامبورجيني إلي أن الموديل الخاص Aventador SVJ يقتصر إنتاجه علي 900 نسخة فقط، ومن المقرر طرحه في يناير المقبل بسعر يبدأ من 415 ألف و448 يورو، أي نحو 8 ملايين و550 ألف جنيه مصري.