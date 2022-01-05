أودي تحقق أول فوز بسيارتها الكهربائية في رالي داكار

نجح سائق فريق أودي كارلوس ساينز بطل رالي داكار ثلاث مرات في تحقيق الانتصار الأول لفريقه في المرحلة الثالثة من مراحل رالي داكار الدولي 2022 في نسخة رقم 44 والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية حالياً في مدينة حائل على مسار جديد تم تدشينه خصيصاً ليناسب الحدث الكبير واستكشاف الطبيعة الصحراوية وتنوعها الجغرافي الفريد من نوعه، وجاء ذلك في إطار عدة أحداث وفعاليات كبيرة تستضيفها البلاد مثل معرض الرياض ومعرض جدة للسيارات وسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1.