سيارة E-type الكهربائية من دون انبعاثات

أكدت «جاكوار كلاسيك» أنها ستطرح سيارات E-type الكهربائية بالكامل للبيع بعد الأصداء الإيجابية الواسعة التي حققها المفهوم الأصلي «للسيارة الكهربائية الأجمل في العالم». ويأتي ذلك عقب إطلاق النموذج التجريبي للسيارة الرياضية الكهربائية بالكامل جاكوار E-type Zero خلال مشاركتها في المهرجان التقني Tech Fest الذي نظمته «جاكوار لاند روڤر» سبتمبر 2017.
ومن خلال الجمع بين خبرتها الواسعة في تجديد السيارات والتكنولوجيا المتطورة لسيارتها متعددة الاستخدامات عالية الأداء وعديمة الانبعاثات Jaguar I-PACE، ستوفر «جاكوار كلاسيك» سيارتها من نوع E-type حسب الطلب بعد تجديدها وتحويلها للعمل على الطاقة الكهربائية في نفس منشأة «كلاسيك وركس» التي يتم فيها تنفيذ برنامج التجديد «جاكوار إي تايب ريبورن».
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ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
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