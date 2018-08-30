سيارة E-type الكهربائية من دون انبعاثات



أكدت «جاكوار كلاسيك» أنها ستطرح سيارات E-type الكهربائية بالكامل للبيع بعد الأصداء الإيجابية الواسعة التي حققها المفهوم الأصلي «للسيارة الكهربائية الأجمل في العالم». ويأتي ذلك عقب إطلاق النموذج التجريبي للسيارة الرياضية الكهربائية بالكامل جاكوار E-type Zero خلال مشاركتها في المهرجان التقني Tech Fest الذي نظمته «جاكوار لاند روڤر» سبتمبر 2017.

ومن خلال الجمع بين خبرتها الواسعة في تجديد السيارات والتكنولوجيا المتطورة لسيارتها متعددة الاستخدامات عالية الأداء وعديمة الانبعاثات Jaguar I-PACE، ستوفر «جاكوار كلاسيك» سيارتها من نوع E-type حسب الطلب بعد تجديدها وتحويلها للعمل على الطاقة الكهربائية في نفس منشأة «كلاسيك وركس» التي يتم فيها تنفيذ برنامج التجديد «جاكوار إي تايب ريبورن».