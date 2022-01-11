بِي إِم دبْليو ' تتفوَّق على ' مرْسيدس ' كأفْضل شركة لِلسَّيَّارات الفاخرة فِي أميرِكَا

قفزت مبيعات "بي إم دبليو" بنسبة 21% العام الماضي إلى 336.6 ألف سيارة، فيما ارتفعت مبيعات مرسيدس بنسبة أقل من 1% فقط. استفادت "بي إم دبليو" من المبيعات القوية لطرازاتها "إكس 3" و"كروس أوفر" و"إكس 5"، فيما انتعشت مبيعات سيارات السيدان بنسبة 18% خلال العام.وبذلك تكون سيارات "بي إم دابليو" قد تفوقت مبيعاتها على "مرسيدس" بـ32705 سيارة في الربع الرابع وأكثر من 60 ألف سيارة للعام بأكمله، وهي فجوة أكبر بكثير مما كانت عليه عندما كان الاثنان متقاربين وسط الإغلاق الوبائي لعام 2020.