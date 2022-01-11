نيو تطلق اي تي 5 سيدان كهربائية أنيقة ومنافس قوي لسيارة تسلا 3
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نيو تطلق اي تي 5 سيدان كهربائية أنيقة ومنافس قوي لسيارة تسلا 3

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العرب اليوم - نيو تطلق اي تي 5 سيدان كهربائية أنيقة ومنافس قوي لسيارة تسلا 3

سيارة السيدان الفاخرة المدمجة ET5
بكين - العرب اليوم

كشفت شركة السيارات الصينية المتميزة نيو Nio عن أحدث إضافة إلى مجموعتها، سيارة السيدان الفاخرة المدمجة ET5 التي تنضم إلى شقيقتها ET7 الأكبر، وتضع نصب عينيها على طراز تسلا الشهير موديل 3. بالإضافة إلى أخرى مماثلة الحجم من سيارات السيدان الكهربائية مثل بي إم دبليو i4.  يعتمد طراز ET5 بشكل كبير على ET7 بتصميم داخلي مألوف للغاية في شكل أكثر إحكاما.  ومع ذلك، فإن EV الجديدة للمبتدئين في نيو هي سيارة أنيقة وحديثة المظهر بخطوط نظيفة ومعامل سحب منخفض يصل إلى 0.24، اعتمادًا على الطراز.

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نيو تطلق اي تي 5 سيدان كهربائية أنيقة ومنافس قوي لسيارة تسلا 3 نيو تطلق اي تي 5 سيدان كهربائية أنيقة ومنافس قوي لسيارة تسلا 3



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