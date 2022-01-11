نِيسان تكْشف عن سيَّارة أريَا اِخْتباريَّة عالية الأدَاء مُصمِّمة بِمقْعد واحد

هدف المشروع إظهار إمكانيات الأداء اللافتة والمتعة التي توفرها مجموعة نقل الحركة الكهربائية كلياً في سيارة السباق المصممة خصيصاً بمقعد واحد وتم الكشف عن هذه السيارة الاختبارية الجديدة في إطار مشروع يهدف الى استكشاف وتطوير وعرض كيفية استخدام مجموعة نقل الحركة في نيسان أريا الكهربائية كلياً المصممة خصيصاً بمقعد واحد. وقدم السيارة الاختبارية في فعالية Nissan Futures ألفونسو ألبايزا، نائب الرئيس الأول للتصميم العالمي في نيسان، وخوان مانويل هويوس، مدير عام العلامة التجارية والمشاركة في قسم التسويق العالمي في نيسان.

وقال هويوس: "يسعدنا أن نقدم نيسان أريا الاختبارية أحادية المقعد في فعالية Nissan Futures. فنحن في نيسان نُقدِم على ما لا يجرؤ الآخرون على فعله. ونريد عرض الإمكانيات عالية الأداء لمجموعة نقل الحركة في أريا من خلال هذه السيارة الاختبارية الرياضية التي تعكس تصميم السيارة التي استوحيت منها وكذلك الأداء المتجدد والفعال للمركبة الكهربائية. ويمكن لهذا المشروع الذي نختبر به التطور التكنولوجي المستقبلي أن يساعد في نقل الإثارة من الطريق إلى حلبة السباق، وأن يعكس خبرة نيسان في نقل المعرفة والتكنولوجيا من حلبة السباق إلى الطريق."