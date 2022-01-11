هيونداي لو فيل روج الاختبارية - محاكاة الجمال بالتطلع الى المستقبل

الاسم هو هيونداي لو فيل روج والذي يعني “القاسم المشترك” باللغة الفرنسية, اسم جذاب يصف بشكل دقيق مولودة هيونداي المستقبلية التي اماطت اللثام عنها في معرض جنيف الدولي للسيارات. سيارة تخطف الانفاس، وتجعلك و بمجرد النظر اليها تدرك على الفور أن تصميمها الثوري يشبه بحد كبير الجيل السابق من سيارات الصانع الكوري العريق, ممزوجا بالكثير من الإبداع الذي عودتنا هيونداي على وجوده في سياراتها ذات الهوية المميزة.